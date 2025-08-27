पटना में एक ही परिवार के तीन बच्चों की डूबने से मौत, खेल-खेल में पानी के गड्ढे में जा गिरे
पटना जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में बुधवार को पानी से भरे गड्ढे में डूबने से एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई। मृत बच्चों की उम्र 7 से 11 साल के बीच थी। बताया जा रहा है कि खेलने के दौरान वे पानी के गड्ढे में जा गिरे।
बिहार के पटना जिले के दानापुर में बुधवार को दुखद हादसे में एक ही परिवार के तीन मासूम बच्चों की मौत हो गई। घटना शाहपुर थाना क्षेत्र के बाबूचक की है। बच्चे पानी के एक गड्ढे के पास खेल रहे थे। तभी वे गड्ढे में जा गिरे। डूबने से तीनों की जान चली गई। इस घटना के बाद क्षेत्र में मातम छा गया। परिजन में कोहराम मचा है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की।
रिपोर्ट्स के अनुसार यह घटना बुधवार शाम को हुई। तीनों बच्चे बाबूचक कोठियां टोला निवासी मधु राय के पोते थे। मृतकों की पहचान 7 वर्षीय आयुष कुमार, 9 साल के रोहित कुमार और 11 साल के पंकज कुमार के रूप में हुई है। इनमें आयुष के पिता का नाम धीरज कुमार है, जबकि रोहित और पंकज के पिता सोनू कुमार है। रोहित और पंकज दोनों सगे भाई थे।
सूचना मिलने पर शाहपुर और फुलवारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के वरीय पदाधिकारी भी घटनास्थल पर आए और जांच की। तीनों बच्चों के शवों को गड्ढे से निकालकर उनके घर लाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि मिट्टी के अवैध खनन से गड्ढा हुआ था, जिसमें पानी भरा हुआ था। उसमें डूबने के बाद घर के तीन चिराग एक साथ बुझ गए। पीड़ित परिवार को प्रशासन से उचित मुआवजा दिलाने की मांग की गई है।