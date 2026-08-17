लखीसराय, पटना के बाद कटिहार में भी हादसा, सोमवारी पर नहाने गए तीन बच्चों की नदी में डूबने से मौत

फलका थानाक्षेत्र के मोरसंडा गांव के समीप बहने वाली बरंडी नदी के कमला धार में सुबह स्नान करने और जलभरने के लिए नदी में छह बच्चे डूबने लगे। उनमें से तीन को बचा लिया गया जबकि तीन की मौत डूबने से हो गयी है।

बिहार के कटिहार में सावन की तीसरी सोमवारी पर पवित्र स्नान कर जल भरने गये तीन बच्यों की डूबकर दर्दनाक मौत हो गई। जिले के फलका थानाक्षेत्र के मोरसंडा गांव के समीप बहने वाली बरंडी नदी के कमला धार में सुबह स्नान करने और जलभरने के लिए नदी में छह बच्चे डूबने लगे। उनमें से तीन को बचा लिया गया जबकि तीन की मौत डूबने से हो गयी है। मरने वालों में अमन कुमार (10), दिव्यांशु कुमार (9) और सत्यम कुमार (13) शामिल है। इसमें अमन कुमार और दिव्यांशु कुमार आपस में चचेरे भाई है। जबकि सत्यम कुमार पड़ोस का है।

ग्रामीणों ने बताया कि कमला धार के किनारे शिव मंदिर है। सोमवार को जल चढ़ाने के लिए ग्रामीण पहले धार में स्नान करते है। फिर जल भर कर शिव मंदिर में चढ़ाते है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जल भरने के लिए नदी में उतरे एक बच्चा जब डूबने लगा तो उसे बचाने के लिए दूसरा, तीसरा और फिर सभी छह बच्चे उतर आए। आसपास के लोग जब तक समझ पाते तब तक बच्चे गहरे पानी में चले गए। नदी किनारे खड़े लोगों ने बच्चों को बचाने के लिए नदी में उतर कर प्रयास किया।

जैसे-तैसे सभी छह बच्चों को निकालकर आनन फानन में सरकारी अस्पताल कोढ़ा पहुंचाया गया। अस्पताल के डाक्टरों ने तीन बच्चों को मृत घोषित कर दिया। अन्य तीन बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज किया जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन ने इसकी सूचना फलका थाने को दी।

मौके पर पहुंचे फलका थानाध्यक्ष प्रह्लाद कुमार यादव ने बताया कि तीन बच्चों के डूबने से मौत हुई है। मामले में आगे पोस्टमार्टम कराने के लिए परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। इस घटना के बाद गांव में मातम छा गया है।

स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिकै कि नदी में अचानक पानी का स्तर बढ़ गया था। बच्चों के साथ उनके अभिभावक नहीं थे। वे नदी के खतरनाक होने की स्थिति को भांप नहीं सके। बच्चे नहाने के बाद जल लेकर शिवजी का जलाभिषेक करने वाले थे। लेकिन, डूबने से उनती मौत हो गई।

इससे पहले पटना के बख्तियारपुर में एक परिवार के तीन सगे भाइयों की चारबेटियां समेत 7 बच्चियां गंगा नदी में स्नान करने के दौरान डूब गईं। खबर लिखे जाने तक दो के शवों को निकाल लिया गया था। घटना में चार बच्चियों को घाट पर मौजूद लोगों ने बचा लिया।