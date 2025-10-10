बिहार चुनाव में पहले ही दिन नामांकन करने पहुंच गए लालू प्रसाद यादव, बाकी दो कौन?

बिहार चुनाव के पहले चरण के नामांकन के पहले दिन सारण जिले की मढ़ौरा सीट से लालू प्रसाद यादव ने नामांकन किया। मुजफ्फरपुर जिले की कांटी और पारू सीट से भी एक-एक नॉमिनेशन आया।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई। पूरे राज्य में पहले दिन सिर्फ तीन प्रत्याशियों ने अपना पर्चा भरा। इनमें मढ़ौरा सीट से लालू प्रसाद यादव का नाम शामिल है। उन्होंने जन संभावना पार्टी के सिंबल पर नॉमिनेशन किया है। वहीं, कांटी और पारू विधानसभा से भी एक-एक प्रत्याशी ने पर्चा दाखिल किया है। पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया 17 अक्टूबर तक चलेगी।

सारण जिले की मढ़ौरा विधानसभा सीट से जन संभावना पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर शुक्रवार को लालू प्रसाद यादव ने नामांकन किया। लालू बीते 25 सालों में 16 बार अलग-अलग चुनाव लड़ चुके हैं। वह मढ़ौरा के अनुमंडल कोर्ट में ताईद का काम करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सुप्रीमो लालू यादव से उनका नाम मिलता-जुलता है, इसलिए वे चर्चा में रहते हैं।

मढ़ौरा के लालू यादव का चुनाव लड़ना शौक है। वह वार्ड पार्षद से लेकर विधानसभा, लोकसभा और यहां तक कि राष्ट्रपति चुनाव में भी नामांकन कर चुके हैं। 2014 में उन्होंने पूर्व सीएम राबड़ी देवी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ा था। 2019 में पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ मैदान में उतरे। लालू यादव का कहना है कि जब तक उन्हें जीत नहीं मिल जाती, वे चुनाव लड़ते रहेंगे।