स्कॉलरशिप के लिए 3 अरब मंजूर, नीतीश कैबिनेट में 129 एजेंडों पर मुहर

नीतीश कैबिनेट की बैठक में 129 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जिसमें स्कूली बच्चों की छात्रवृति के लिए 3 अरब रूपए की राशि मंजूर हुई है। इसके अलावा फिल्म और नाट्य संस्थानों की स्थापना होगी।

नीतीश कैबिनट की शुक्रवार को हुई बैठक में 129 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जिसमें छात्रवृत्ति के लिए 3 अरब की राशि मंजूर की गई हैं। जिसके तहत कक्षा एक से 10 तक के तक के स्कूलों बच्चों की छात्रवृत्ति राशि दोगुनी कर दी गई है। इससे राज्य के लगभग डेढ़ करोड़ छात्र-छात्राओं को लाभ होगा। कक्षा एक से 4 तक के बच्चों की सालाना छात्रवृत्ति राशि 600 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए कर दी गई है। कक्षा 5 और 6 के बच्चों की छात्रवृत्ति राशि 1200 से बढ़ा कर 2400 रुपए कर दी है। कक्षा 7 से 10 के बच्चों की छात्रवृत्ति राशि 1800 रुपए से बढ़ाकर 3600 रुपए कर दी गई है।

इसके अलावा नीतीश कैबिनेट में दिवाली से पहले बिहार सरकार के कर्मचारियों को तोहफा मिला है। महंगाई भत्ता 55 फीसदी से 58 फीसदी कर दिया गया है। केंद्र की तर्ज पर महंगाई भत्ता बढ़ाया। संविदागत नियोजित एएनएम कर्मियों का मानदेय 11,500 रुपए से बढ़ाकर 15 हजार रुपए बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। इसके अलावा 5 फीसदी वार्षिक मानदेय वृद्धि का लाभ भी स्वीकृत हुआ है। कैबिनेटे के फैसलों में फिल्म और नाट्य संस्थान की स्थापना भी शामिल है।

माना जा रहा है कि मौजूदा कार्यकाल में नीतीश सरकार के कैबिनेट की यह आखिरी बैठक थी। अगले हफ्ते चुनाव की तारीखों का ऐलान होने की अटकलें हैं।

इससे पहले भी नीतीश सरकार कई बड़ी घोषणाएं कर चुकी है। जिसमें ’मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ भी शामिल है। जिसमें सरकार आर्थिक सहायता के रूप में सभी परिवारों की एक महिला को रोजगार के लिए 10 हजार रुपए की राशि पहली किस्त के तौर पर देगी। महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के 6 महीने के बाद उसका आकलन करते हुए जरूरत के अनुसार 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जा सकेगी।

इसके अलावा नीतीश सरकार बिहार में उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए नए औद्योगिक पैकेज 2025 के तहत मुफ्त में जमीन देगी। 100 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली और 1000 से अधिक डायरेक्ट रोजगार देने वाली औद्योगिक इकाइयों को 10 एकड़ तक मुफ्त जमीन आवंटित की जाएगी। शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल लागू किया जाएगा। ये व्यवस्था TRE-4 से ही लागू की जाएगी। वर्ष 2025 में टीआरई-4 और वर्ष 2026 में टीआरई-5 का आयोजन किया जाएगा। TRE-5 के आयोजन के पूर्व STET का आयोजन करने का भी निदेश दिया गया है।

इसके अलावा बिहार में आशा और ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया गया है। आशा कार्यकर्ताओं को अब 1 हजार रुपए की जगह 3 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 रुपए की जगह 600 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।