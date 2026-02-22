इश्क के जुनून में मिटे मजहब और उम्र के फासले; 28 की शाईस्ता ने 60 के राकेश से भागकर रचाई शादी

औराई निवासी राकेश साह(60 वर्ष) एक प्राइवेट स्कूल चलाते हैं। 28 साल की शाईस्ता परवीन उसी स्कूल में बतौर टीचर काम करती है। बच्चों को पढ़ाते-पढ़ाते दोनों ने कब प्यार का लेसन पढ़ लिया, किसी को पता ही नहीं चला।

बिहार के मुजफ्फरपुर से इश्क की एक ऐसी दास्तान सामने आई है जिसने उम्र के साथ मजहब की दीवार को भी ध्वस्त कर दिया। औराई थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल के संचालक का अपने ही स्कूल की शिक्षिका से शादी रचाने का वीडियो और फोटो वायरल हुआ है। शिक्षिका स्कूल संचालक से आधी उम्र की बताई जा रही है। दोनों अलग-अलग समुदाय के हैं। स्कूल संचालक की उम्र 60 साल है और वह चार बच्चों का पिता है। शिक्षिका की उम्र 28 वर्ष है।

वायरल वीडियो में शिक्षिका द्वारा अपनी मर्जी से 2025 में शादी करने की बात कही जा रही है। साथ ही वह पति के परिवारवालों को तंग नहीं करने की भी बात कह रही है। वायरल वीडियो में शिक्षिका कह रही है, मैं जहां भी हूं खुश हूं। मुझे किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की सच्चाई की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो वायरल होने के बाद गांव में दो गुटों के बीच तनाव है।

मामले को लेकर शिक्षिका के भाई ने औराई थाना में आवेदन देकर शिकायत की है। इसमें स्कूल संचालक सहित सात लोगों को आरोपित किया है। भाई ने पुलिस को बताया है कि संचालक ने 18 फरवरी को शादी की नीयत से उसकी बहन को अगवा कर लिया। उसने पुलिस से बहन की बरामदगी की गुहार लगाई है। आरोपित के स्कूल और घर में ताला लटका हुआ है। दो समुदायों में तनाव को देखते हुए पुलिस गांव में गश्त कर रही है।

जानकारी के मुताबिक औराई निवासी राकेश साह(60 वर्ष) अपने इलाके में एक प्राइवेट स्कूल चलाते हैं। 28 साल की शाईस्ता परवीन उसी स्कूल में बतौर टीचर काम करती है। बच्चों को पढ़ाते-पढ़ाते दोनों ने कब प्यार का लेसन पढ़ लिया, किसी को पता ही नहीं चला। इश्क शबाब पर आया तो दोनों 18 फरवरी को भाग चले। नेपाल जाकर शादी की और फोटो, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर लोगों को जानकारी दी। इधर शाईस्ता के भाई ने औराई थाने में बहन के अपहरण की शिकायत औराई थाने से की है जिसमें राकेश साह की पत्नी, बेटी और अन्य को आरोपित करते हुए कहा है कि धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है।