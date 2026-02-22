Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

इश्क के जुनून में मिटे मजहब और उम्र के फासले; 28 की शाईस्ता ने 60 के राकेश से भागकर रचाई शादी

Feb 22, 2026 09:06 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

औराई निवासी राकेश साह(60 वर्ष) एक प्राइवेट स्कूल चलाते हैं। 28 साल की शाईस्ता परवीन उसी स्कूल में बतौर टीचर काम करती है। बच्चों को पढ़ाते-पढ़ाते दोनों ने कब प्यार का लेसन पढ़ लिया, किसी को पता ही नहीं चला।

इश्क के जुनून में मिटे मजहब और उम्र के फासले; 28 की शाईस्ता ने 60 के राकेश से भागकर रचाई शादी

बिहार के मुजफ्फरपुर से इश्क की एक ऐसी दास्तान सामने आई है जिसने उम्र के साथ मजहब की दीवार को भी ध्वस्त कर दिया। औराई थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल के संचालक का अपने ही स्कूल की शिक्षिका से शादी रचाने का वीडियो और फोटो वायरल हुआ है। शिक्षिका स्कूल संचालक से आधी उम्र की बताई जा रही है। दोनों अलग-अलग समुदाय के हैं। स्कूल संचालक की उम्र 60 साल है और वह चार बच्चों का पिता है। शिक्षिका की उम्र 28 वर्ष है।

वायरल वीडियो में शिक्षिका द्वारा अपनी मर्जी से 2025 में शादी करने की बात कही जा रही है। साथ ही वह पति के परिवारवालों को तंग नहीं करने की भी बात कह रही है। वायरल वीडियो में शिक्षिका कह रही है, मैं जहां भी हूं खुश हूं। मुझे किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की सच्चाई की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो वायरल होने के बाद गांव में दो गुटों के बीच तनाव है।

ये भी पढ़ें:चालाकी में चली गई सीओ साहब की नौकरी; बर्खास्तगी पर क्या बोले विजय सिन्हा?

मामले को लेकर शिक्षिका के भाई ने औराई थाना में आवेदन देकर शिकायत की है। इसमें स्कूल संचालक सहित सात लोगों को आरोपित किया है। भाई ने पुलिस को बताया है कि संचालक ने 18 फरवरी को शादी की नीयत से उसकी बहन को अगवा कर लिया। उसने पुलिस से बहन की बरामदगी की गुहार लगाई है। आरोपित के स्कूल और घर में ताला लटका हुआ है। दो समुदायों में तनाव को देखते हुए पुलिस गांव में गश्त कर रही है।

ये भी पढ़ें:बिहार में चलती बस बनी आग का गोला, सवार थे स्कूल के 50 से ज्यादा बच्चे; हड़कंप

जानकारी के मुताबिक औराई निवासी राकेश साह(60 वर्ष) अपने इलाके में एक प्राइवेट स्कूल चलाते हैं। 28 साल की शाईस्ता परवीन उसी स्कूल में बतौर टीचर काम करती है। बच्चों को पढ़ाते-पढ़ाते दोनों ने कब प्यार का लेसन पढ़ लिया, किसी को पता ही नहीं चला। इश्क शबाब पर आया तो दोनों 18 फरवरी को भाग चले। नेपाल जाकर शादी की और फोटो, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर लोगों को जानकारी दी। इधर शाईस्ता के भाई ने औराई थाने में बहन के अपहरण की शिकायत औराई थाने से की है जिसमें राकेश साह की पत्नी, बेटी और अन्य को आरोपित करते हुए कहा है कि धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है।

ये भी पढ़ें:आपकी गाड़ी कितनी फिट है, ATS बताएगा; बिहार के इन जिलों में टेस्टिंग स्टेशन जल्द

बताया जाता है कि स्कूल संचालक राकेश साह एक राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए है। औराई पुलिस ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। शाईस्ता के भाई के आवेदन के आधार पर पुलिस छानबीन कर रही है। दो समुदायों का मामला होने की वजह से पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News Bihar News In Hindi Bihar Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।