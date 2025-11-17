25000 वोट हर EVM में पहले से कैद था; फिर भी हमारे 25 जीते; राजद के जगदानंद का बड़ा दावा

Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar News25000 votes were already captured in each EVM yet our party won 25 Seats RJD Jagdanand Big claim
संक्षेप: बिहार चुनाव में महागठबंधन को मिली करारी हार और आरजेडी के खराब प्रदर्शन पर पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह ने दावा किया है, कि हर ईवीएम में 25 हजार से ज्यादा वोट पहले से ही मौजूद थे। फिर भी हमारे 25 प्रत्याशी जीते।

Mon, 17 Nov 2025 05:52 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार चुनाव के नतीजों के बाद सोमवार को आरजेडी की पहली समीक्षा बैठक हुई। जिसमें तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता और नेता प्रतिपक्ष चुना गया। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष लालू यादव, पूर्व सीएम रबड़ी देवी, सांसद मीसा भारती समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बड़ा दावा किया। उन्होने कहा कि हर ईवीएम में 25 हजार वोट पहले से मौजूद था। उसके बावजूद अगर हमारे 25 विधायक जीत गए,तो ये भी सौभाग्य है।

जगदानंद सिंह ने कहा क्या आपको उम्मीद थी कि राजद की ऐसी हालत होगी। लेकिन परिस्थितियों को बदलने के लिए ये उपाय किया गया। ये देश का दुर्भाग्य है। देश जा कहां रहा है? लोकतंत्र क्या व्यापार है, बिजनेस में लोग धोखाधड़ी करते है। लोकतंत्र तो संवैधानिक प्रक्रिया है। संविधान के साथ भी जब धोखा होने लगेगा तो देश बचेगा क्या? राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने दावा करते हुए कहा कि हर ईवीएम में 25 हजार वोट पहले से कैद थे।

वहीं बैठक में शामिल हुए मनेर से विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि नव निर्वाचित विधायकों के द्वारा तेजस्वी यादव को दल की तरफ से विधानमंडल का नेता चुना गया है। जो दिशा-निर्देश मिला है उस पर हम लोग काम करेंगे। उन्होने आरोप लगाते हुए कहा कि ईवीएम में चोरी हुई है, ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। बैलेट पेपर से जो हुआ है, उसमें हम चुनाव जीते हैं, ईवीएम में हारे हैं।