PM आवास योजना में 25 फीसदी कमीशन, BJP विधायक के आरोप पर क्या बोले नीतीश के मंत्री?

Feb 25, 2026 09:35 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
पूर्व मंत्री डॉ. सुनील कुमार ने कहा कि इस योजना में लाभुकों को राशि देने के पहले संबंधित कर्मी उनसे 25 फीसदी राशि की वसूली कर रहे हैं। मेरे पास इसके साक्ष्य भी मौजूद हैं। वहीं, बैद्यनाथ प्रसाद ने कहा कि कई पात्र व्यक्ति अभी भी लाभुकों की सूची में शामिल नहीं हो पाये हैं।

बिहार विधानसभा में बुधवार को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कमीशन वसूली को मुद्दा गूंजा। पक्ष और विपक्ष दोनों ही ओर से जोरदार ढंग से यह मामला उठाया गया। दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। साथ ही इस योजना में हुए सर्वेक्षण में कई पात्र लोगों का नाम कर्मियों के द्वारा नहीं जोड़ने की भी शिकायत सदस्यों ने की। बीजेपी विधायक वैद्यनाथ प्रसाद और डॉ सुनील कुमार ने योजना में धांधली का आरोप लगाया।

विधानसभा में रीगा विधायक बैद्यनाथ प्रसाद इससे संबंधित सवाल पूछा था। इस पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभुकों से वसूली करने अथवा अन्य किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने वाले कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वह इसकी जांच भी कराएंगे। उन्होंने विधायकों से कहा कि आपके पास जो भी शिकायतें हैं, वह मुझे लिखित रूप में सौंप दें, मैं इसकी गंभीरता से जांच कराऊंगा। साथ ही दोषियों पर कार्रवाई होगी। मंत्री के कार्रवाई के आश्वसान के बाद भी सदन में आरोपों का दौर जारी रहा।

सर्वेक्षण में लगे कर्मियों के द्वारा इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। इस पर पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार ने भी कहा कि नये सर्वेक्षण में दबंग लोग सूची में नाम दर्ज करावा लिये हैं। कोई भी गरीब व्यक्ति इस योजना से वंचित नहीं हो, इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पूर्व मंत्री नीतीश मिश्र ने भी सरकार से आग्रह किया कि आवास विहीन हर परिवार को इस योजना का लाभ मिले, यह सरकार तय करे।

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

