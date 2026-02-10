Hindustan Hindi News
बिहार में 25 नई चीनी मिल खोलने का काम तेज, इन जिलों में जमीन तलाश रही सरकार

नीतीश सरकार ने 25 नई चीनी मिल खोलने का काम तेज कर दिया है। पटना, दरभंगा समेत विभिन्न जिलों के डीएम को चीनी मिल के लिए स्थान चयन का निर्देश दे दिया गया है।

Feb 10, 2026 07:39 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, पटना
बिहार में नई चीनी मिल खोलने का काम तेज हो गया है। नीतीश सरकार ने 25 नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों से स्थल चयन करने को कहा है। यह जानकारी गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने मंगलवार को दी। उन्होंने कहा कि विभिन्न जिलों के डीएम को इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं। नई चीनी मिलें खोलने की जगह की तलाश की जा रही है।

मंत्री ने बताया कि मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, समस्तीपुर, गयाजी, शिवहर, सीवान, रोहतास, मोतिहारी, बेतिया, पटना, पूर्णिया, वैशाली, सारण, नवादा, बक्सर, भोजपुर, बेगूसराय, खगड़िया, जमुई, भागलपुर, नालंदा, बांका, मधेपुरा, मधुबनी और दरभंगा में नई चीनी मिलों की स्थापना की जाएगी।

उन्होंने कहा कि दरभंगा जिले के रैयाम और मधुबनी जिले के सकरी में चीनी मिल की स्थापना सहकारिता विभाग के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए डीपीआर तैयार करने के लिए गन्ना उद्योग विभाग ने अपनी सहमति प्रदान कर दिया है।

बंद पड़ी चीनी मिलों को भी चालू करेगी सरकार

बता दें कि बिहार सरकार राज्य में नई चीनी मिलें खोलने के साथ ही बंद पड़े कारखानों को भी चालू करेगी। हाल ही में विधानसभा में पेश किए गए बजट में इसकी घोषणा की गई। राज्य में चीनी मिलों के खुलने से गन्ना किसानों को फायदा मिलेगा।

पिछले सप्ताह गन्ना उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई थी। इसमें वर्तमान में बंद बड़ी चीनी मिलें- सकरी, रैयाम, मोतीपुर, समस्तीपुर, बिहटा, मढ़ौरा, बारा चकिया, चनपटिया और सासामूसा को फिर से शुरू करने का एजेंडा तैयार करने के निर्देश दिए गए।

साथ ही बिहार सरकार महाराष्ट्र, यूपी और कर्नाटक जैसे राज्यों से गन्ना उद्योग के संबंध में जानकारी लेगी। बैठक में तय हुआ कि चीनी मिलों में पावर परचेज एगग्रीमेंट के मामलों का निपटारा मुख्य सचिव के स्तर पर ही किया जाएगा।

(हिन्दुस्तान ब्यूरो के इनपुट के साथ)

