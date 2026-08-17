Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

25 करोड़पति रैपिडो ड्राइवर? किराए पर बैंक खाता, 50 हजार मासिक कमीशन; पूरा खेल समझिए

By Sudhir Kumar
हिन्दुस्तान, पटना, प्रधान संवाददाता
Follow us on Google News
share

इनके खाते से 25 करोड़ के लेनदेन का खुलासा होने के बाद पुलिस ने दबोच लिया। आरोपी किराए पर बैंक खाता देकर ठगी करवाते थे। बदले में इन्हें 50 हजार रुपए मासिक कमीशन दिया जाता था।

cyber crime
साइबर क्राइम

बिहार में एक शातिर साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पटना पुलिस ने आम लोगों से की गई साइबर ठगी के 25 करोड़ अपने चालू बैंक खाते में रखने वाले तीन शातिरों को गिरफ्तार किया है। इनमें प्रभाकर कुमार को गांधी मैदान तथा अमित को राजीवनगर से गिरफ्तार किया गया है। दोनों रैपिडो चालक है। तीसरा दीपक कुमार रावत बक्सर से पकड़ा गया। वह ससुराल में छिपा था। इनके खाते से 25 करोड़ के लेनदेन का खुलासा होने के बाद पुलिस ने दबोच लिया। आरोपी किराए पर बैंक खाता देकर ठगी करवाते थे। बदले में इन्हें 50 हजार रुपए मासिक कमीशन दिया जाता था। दीपक लोगों का बैंकों में खाता खुलवाता है। साइबर पुलिस का कहना है कि अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी चल रही है।

पटना के अलग-अलग क्षेत्रों के दो दर्जन से अधिक लोगों ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। जिस नंबर से ठगी हुई तथा जिनके खाते में ट्रांजेक्शन हुआ उसकी जांच छह माह से चल रही थी। जांच में पता चला कि तीन संदिग्ध अकाउंट में 25 करोड़ है। बैंक सहयोग से छानबीन में पता चला कि ये पैसे साइबर ठगी के हैं। इसके बाद उन खातों को फ्रीज कर दिया गया। इसके बाद छापामारी शुरू की गई। इसी सिलसिले में कंकडबाग के प्रभाकर कुमार और राजीवनगर के अमित कुमार को गिरफ्तार किया गया। दोनों के नाम पर बैंक में चालू खाता है।

हर माह 50 हजार कमीशन मिलता था

दोनों से पुलिस को बताया कि उनका खाता जमुई के दीपक कुमार रावत ने खुलवाया है। इसके बाद दीपक को बक्सर से दबोच। तीनों कबूल किया कि वे साइबर ठगी का पैसा रखते हैं। लेकिन, साइबर करने वाला कोई दूसरा है। पैसा आने के बाद साइबर बदमाश उन्हें हर माह 40 से 50 हजार कमीशन देते थे।

संगठित गिरोह

साइबर थानाध्यक्ष संगीता कुमारी ने बताया कि प्रभाकर और अमित रैपिडो चला परिवार का भरण पोषण करते थे। साइबर ठगों के संपर्क में आने के बाद बैंकों में खाता खुलवा कमीशन लेने लगे। इसमें एक संगठित गिरोह है जिसके सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद पता चलेगा कि कितने लोगों से ठगी की गई है। गिरोह के सदस्यों का तार कई अन्य राज्यों से जुड़े हैं।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News Bihar Latest News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।