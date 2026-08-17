25 करोड़पति रैपिडो ड्राइवर? किराए पर बैंक खाता, 50 हजार मासिक कमीशन; पूरा खेल समझिए

इनके खाते से 25 करोड़ के लेनदेन का खुलासा होने के बाद पुलिस ने दबोच लिया। आरोपी किराए पर बैंक खाता देकर ठगी करवाते थे। बदले में इन्हें 50 हजार रुपए मासिक कमीशन दिया जाता था।

बिहार में एक शातिर साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पटना पुलिस ने आम लोगों से की गई साइबर ठगी के 25 करोड़ अपने चालू बैंक खाते में रखने वाले तीन शातिरों को गिरफ्तार किया है। इनमें प्रभाकर कुमार को गांधी मैदान तथा अमित को राजीवनगर से गिरफ्तार किया गया है। दोनों रैपिडो चालक है। तीसरा दीपक कुमार रावत बक्सर से पकड़ा गया। वह ससुराल में छिपा था। इनके खाते से 25 करोड़ के लेनदेन का खुलासा होने के बाद पुलिस ने दबोच लिया। आरोपी किराए पर बैंक खाता देकर ठगी करवाते थे। बदले में इन्हें 50 हजार रुपए मासिक कमीशन दिया जाता था। दीपक लोगों का बैंकों में खाता खुलवाता है। साइबर पुलिस का कहना है कि अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी चल रही है।

पटना के अलग-अलग क्षेत्रों के दो दर्जन से अधिक लोगों ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। जिस नंबर से ठगी हुई तथा जिनके खाते में ट्रांजेक्शन हुआ उसकी जांच छह माह से चल रही थी। जांच में पता चला कि तीन संदिग्ध अकाउंट में 25 करोड़ है। बैंक सहयोग से छानबीन में पता चला कि ये पैसे साइबर ठगी के हैं। इसके बाद उन खातों को फ्रीज कर दिया गया। इसके बाद छापामारी शुरू की गई। इसी सिलसिले में कंकडबाग के प्रभाकर कुमार और राजीवनगर के अमित कुमार को गिरफ्तार किया गया। दोनों के नाम पर बैंक में चालू खाता है।

हर माह 50 हजार कमीशन मिलता था दोनों से पुलिस को बताया कि उनका खाता जमुई के दीपक कुमार रावत ने खुलवाया है। इसके बाद दीपक को बक्सर से दबोच। तीनों कबूल किया कि वे साइबर ठगी का पैसा रखते हैं। लेकिन, साइबर करने वाला कोई दूसरा है। पैसा आने के बाद साइबर बदमाश उन्हें हर माह 40 से 50 हजार कमीशन देते थे।