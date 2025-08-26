25 एकड़ तक मुफ्त जमीन, 40 करोड़ रुपये ब्याज सब्सिडी; नीतीश का बिहार औद्योगिक पैकेज लागू

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP-2025) को लागू कर दिया गया है। इसके तहत बिहार में नए उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को कई तरह की छूट और सब्सिडी दी जा रही है।

बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार नया औद्योगिक पैकेज लेकर आई है। चुनावी साल में उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 को लागू कर दिया है। इसके तहत बिहार में उद्योग लगाने वालों को राज्य सरकार 10 से 25 एकड़ तक मुफ्त जमीन देगी। इसके अलावा 40 करोड़ रुपये तक की ब्याज सब्सिडी, 300 प्रतिशत तक एसजीसटी की प्रतिपूर्ति, 30 प्रतिशत तक कैपिटल सब्सिडी और हर साल 40 लाख रुपये तक का निर्यात प्रोत्साहन दिया जाएगा।

सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि बिहार में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी 2025 के बाद अब नया औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP-2025) लागू किया है। BIPPP-2025 को नीतीश कैबिनेट से मंगलवार को मंजूरी भी मिल गई।

उद्योगों को 25 एकड़ तक मुफ्त जमीन मिलेगी मुख्यमंत्री ने बताया कि इस नए औद्योगिक पैकेज के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी। 100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने वाली एवं 1000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 10 एकड़ तक भूमि मुफ्त आवंटित की जाएगी। वहीं, 1000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 25 एकड़ तक जमीन फ्री मिलेगी। फॉर्च्यून 500 कंपनियों को भी 10 एकड़ तक निःशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी।