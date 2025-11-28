Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar News24 hour Task not completed in four months 30 families waiting for compensation of death Muzaffarpur Bihar
24 घंटे का काम 4 माह में नहीं हुआ, बिचलौलियों की चांदी; 30 परिवारों को मौत के मुआवजे का इंतजार

24 घंटे का काम 4 माह में नहीं हुआ, बिचलौलियों की चांदी; 30 परिवारों को मौत के मुआवजे का इंतजार

संक्षेप:

मुआवजे को घटना के 24 घंटे के अंदर भुगतान कर देना है, वह चार माह बाद भी पीड़ित परिवारों को नहीं मिल सका। ढाई दर्जन परिवारों को मुआवजा मिलने में हो रही इस देरी का लाभ बिचौलिए उठा रहे हैं।

Fri, 28 Nov 2025 10:29 AMSudhir Kumar हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर, मुसं
बिहार में मौत पर परिजनों को दिए जाने वाली मुआवजे के भुगतान में भी लापरवाही बरती जा रही है। मुजफ्फरपुर में तीस मामलों में डूबने से होने वाली मौत में मुआवजा भुगतान नहीं होने से परिजन परेशान हैं। जिस मुआवजे को घटना के 24 घंटे के अंदर भुगतान कर देना है, वह चार माह बाद भी पीड़ित परिवारों को नहीं मिल सका है। जिले में ढाई दर्जन परिवारों को मुआवजा मिलने में हो रही इस देरी का लाभ बिचौलिए उठाने की ताक में हैं। वे पीड़ित परिवारों को जल्द भुगतान का झांसा दे सौदेबाजी कर रहे हैं।

तीन अगस्त को कुढ़नी के छाजन निवासी गणेश राय के पुत्र 25 वर्षीय ऋषभ की तो बंदरा प्रखंड के बंदरा चंदौली गांव निवासी अशोक कुमार चौधरी के 25 वर्षीय पुत्र निशांत की मौत डूबने से हो गई थी। घटना को हुए चार माह बीतने में तीन या चार दिन ही शेष हैं, लेकिन मुआवजा राशि का कोई अता पता नहीं है। परिजन मुआवजे के लिए अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं तो बिचौलिये उनके घर पर माटी एक किए बैठे हैं। इसी तरह कोल्हुआ पैगम्बरपुर निवासी तिलक साह के पुत्र राजबहादुर साह की मौत डूबने से सात अगस्त को हुई। इसके अलावा मुशहारी प्रखंड के ब्रह्मपुरा निवासी उशलाल साह के पुत्र राज कुमार उर्फ राजा की मौत 12 अगस्त को डूबने से हो गई। इनको भी अब तक मुआवजा नहीं मिल पाया। ये सभी मामले तो बानगी है, जिले में करीब ढाई दर्जन डूबने के मामले में परिजनों को चार माह बाद भी मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं।

छोटे कारणों से लटक जाते हैं अधिकतर मामले

जिले में मुआवजे के लंबित करीब ढाई दर्जन मामलों में अधिकतर छोटे-छोटे कारणों से लटके हुए हैं। किसी मामले में शव का पंचनामा समय पर नहीं कराया जा सकता तो किसी ने थाने में देर से सूचना दी। कई के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देरी से मुआवजा लटका है। कई के मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन पाए हैं। पीड़ित परिवार के लिए भाग-दौड़ कर यह औपचारिकता पूरा करना कठिन हो गया है।

कानून को चुनौती और बिचौलियों की चांदी

समाजसेवी गुड्डू सिंह बताते हैं कि डूबने से होने वाली इन मौतों के मुआवजे के भुगतान में देरी से ही हर मौत के बाद सड़क जाम की नौबत आती है। भुगतान की प्रक्रिया में देरी से बचने के लिए लोग शव लेकर सड़क जाम कर देते हैं। सड़क जाम होने पर उच्चाधिकारियों के दबाव में अधिकारी जल्द मुआवजे का चेक दे देते हैं। लेकिन, जो ऐसा नहीं करता उनके मामले को लटका दिया जाता है।

क्या कहते हैं अधिकारी

जिन पीड़ितों का भुगतान लंबित है, वे बिचौलियों के झांसे में आने की बजाए कार्यालय में आकर अधिकारी से मिलें। पिछले सप्ताह ही 13 मामलों में 52 लाख का भुगतान किया गया है। सीओ की रिपोर्ट आने के बाद विभाग से अधियाचना की जाती है और राशि आते ही पीड़ितों को दे दी जाती है। जो मामले लंबित हैं, उनका शीघ्र निपटारा किया जाएगा। -शैलेश कुमार चौाधरी,अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन विभाग।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
