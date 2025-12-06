बिहार के 220 नव निर्वाचित विधायकों को आवंटित हुए आवास; जानें नए भवन कैसे हैं?
बिहार के सभी 220 नव निर्वाचित विधायकों को आवास आवंटित कर दिए गए हैं। ये आवास विभिन्न ब्लॉक में सदस्यों के क्षेत्र संख्या के अनुसार वीरचंद पटेल पथ में अवस्थित हैं। 44.41 एकड़ भूखंड में 246 आवासों का निर्माण किया गया है।
बिहार के नवनिर्वाचित विधायकों को आवास आवंटित कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने शनिवार को 18 वीं विधानसभा के 220 नवनिर्वाचित सदस्यों को आवास आवंटित कर दिया है। ये आवास विभिन्न ब्लॉक में सदस्यों के क्षेत्र संख्या के अनुसार वीरचंद पटेल पथ में अवस्थित हैं। इससे संबंधित अधिसूचना शनिवार की शाम शाम जारी कर दी गई है। आपको बता दें हाल ही में सभी 243 नए विधायकों के लिए पटना में नए भवनों का निर्माण हुआ है। जिसका जायजा सीएम नीतीश कुमार ने खुद किया है।
विधायकों के नए भवनों की बात करें तो सभी को 4 बीएचके का बंगला मिला है। जिसमें एक गेस्ट रूम, एक ऑफिस रूम, एक पीए रूम, एक किचन, फर्स्ट फ्लोर पर तीन रूम और एक मास्टर बेडरूम है। इसके अलावा सबसे ऊपर गार्ड रूम की व्यवस्था है। पूरे फ्लैट में कुल 6 टॉयलेट हैं। सभी कमरों और डायनिंग हॉल में बेड, सोफा समेत सभी फर्नीचर दिया गया है।
कुल 44 एकड़ में विधायकों के आवास बने हैं। एक बंगला 3700 स्क्वायर फीट में बना है। हर भवन का निर्मित क्षेत्रफल 3693 वर्गफीट परिसर में एमएलए हॉस्टल, कैंटीन, कम्युनिटी सेंटर जैसी सुविधाए हैं। कैंपस में सिवरेज डिस्चार्ज के ट्रीटमेंट के बाद प्लांटेशन के लिए उस पानी का इस्तेमाल होगा। बिजली बचत के लिए एलईडी स्ट्रीट लाइट की भी सुविधा है। हर डुप्लेक्स पर निर्वाचन क्षेत्र संख्या और विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखा है। अब नव निर्वाचित विधायकों को इन्ही फ्लैट्स में रहना होगा।