बिहार के 220 नव निर्वाचित विधायकों को आवंटित हुए आवास; जानें नए भवन कैसे हैं?

संक्षेप: बिहार के सभी 220 नव निर्वाचित विधायकों को आवास आवंटित कर दिए गए हैं। ये आवास विभिन्न ब्लॉक में सदस्यों के क्षेत्र संख्या के अनुसार वीरचंद पटेल पथ में अवस्थित हैं। 44.41 एकड़ भूखंड में 246 आवासों का निर्माण किया गया है।

बिहार के नवनिर्वाचित विधायकों को आवास आवंटित कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने शनिवार को 18 वीं विधानसभा के 220 नवनिर्वाचित सदस्यों को आवास आवंटित कर दिया है। ये आवास विभिन्न ब्लॉक में सदस्यों के क्षेत्र संख्या के अनुसार वीरचंद पटेल पथ में अवस्थित हैं। इससे संबंधित अधिसूचना शनिवार की शाम शाम जारी कर दी गई है। आपको बता दें हाल ही में सभी 243 नए विधायकों के लिए पटना में नए भवनों का निर्माण हुआ है। जिसका जायजा सीएम नीतीश कुमार ने खुद किया है।

विधायकों के नए भवनों की बात करें तो सभी को 4 बीएचके का बंगला मिला है। जिसमें एक गेस्ट रूम, एक ऑफिस रूम, एक पीए रूम, एक किचन, फर्स्ट फ्लोर पर तीन रूम और एक मास्टर बेडरूम है। इसके अलावा सबसे ऊपर गार्ड रूम की व्यवस्था है। पूरे फ्लैट में कुल 6 टॉयलेट हैं। सभी कमरों और डायनिंग हॉल में बेड, सोफा समेत सभी फर्नीचर दिया गया है।