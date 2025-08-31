पति की मौत और समूह लोन से टूट गई 22 वर्षीया युवती, 11 माह के बेटे को मारकर आत्महत्या कर ली

युवती की दो साल पहले शादी हुई थी। पांच माह पहले सड़क हादसे में पति की मौत हो गई।

बिहार के बेगूसराय में एक विधवा युवती ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर खौफनाक काम किया। अपने 11 माह के बेटे की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली। बंद कमरे में मां बटे का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दिया है। मायके वाले कुछ और बता रहे हैं। मृतका की पहचान 22 वर्षीया उर्मिला के रूप में की गयी है।

छह महीने पहले सड़क हादसे में उर्मिला के पति की मौत हो गई थी। उसके बाद वह डिप्रेशन में आ गईथी। उर्मिला आर्थिक तंगी की शिकार थई। शनिवार की देर रात पहले अपने 11 महीने के इकलौते बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद साड़ी से फंदा लगा अपनी जान भी दे दी। यह जानकारी मृतका के ससुराल वालों ने बतायी है। दिल को दहला देने वाली यह घटना फफौत पंचायत के चकवा गांव की है। अपने घर में साड़ी के फंदे से लटक रही युवती के शव की पहचान चकवा वार्ड 13 निवासी स्व. चंद्रबली महतो की 22 वर्षीया पत्नी उर्मिला देवी के रूप में की गई। जबकि, घटनास्थल पर ही मिले मासूम के शव की शिनाख्त मृतका के 11 माह के इकलौते पुत्र चिराग मौर्य के रूप में की गई है।

माँ-बेटे की एक साथ हुई मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। बंद कमरे में मां व बेटे की लाश पाए जाने की घटना से आसपास के गांवों में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने घटना स्थल की फोटोग्राफी की और वीडियो भी बनाया।

इधर उर्मिला के भाई संतोष का कहना है कि बहनोई की मौत के बाद बहन को प्रताड़ित किया जा रहा था। एक गाड़ी को लेकर बहनोई के बड़े भाई से विवाद चल रहा था। कई बार पंचायत भी कराई गई थी। बहन को आर्थिक रूप से काफी परेशानी थी। घटना को लेकर गांव में कई तरह की चर्चा हो रही है।