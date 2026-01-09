Hindustan Hindi News
बिहार के 22 आईएएस का ट्रांसफर; कृतिका पटना सदर की SDO, शुभम नालंदा के DDC, देखें पूरी लिस्ट

बिहार के 22 आईएएस का ट्रांसफर; कृतिका पटना सदर की SDO, शुभम नालंदा के DDC, देखें पूरी लिस्ट

बिहार के 22 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। 9 जिलों में नए डीडीसी, 7 नगर निगम में नए आयुक्त और 5 आईएएस को अनुमंडल में भेजा गया है। इसके अलावा बिप्रसे के भी 11 अधिकारियों का तबादला हुआ है।

Jan 09, 2026 04:43 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। नए साल के दूसरे हफ्ते में 22 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन ने अधिसूचना जारी कर दी है। जिसके मुताबिक 9 जिलों मे नए डीडीसी तैनात किए गए हैं। 7 नगर निगम में नए कमिश्नर बनाए गए हैं। और 5 आईएएस को अनुमंडल में भेजा गया है। इसके अलावा बिहार प्रशासनिक सेवा के 11 अफसरों का तबादला किया है। कृतिका मिश्रा को पटना सदर का एसडीओ, गरिमा लोहिया को बाढ़ एसडीओ, अनिरुद्ध पाण्डेय को दानापुर एसडीओ, आकांझा आनंद को मुजफ्फरपुर पश्चिम एसडीओ और रोहित कर्दम को नौगछिया एसडीओ नियुक्त किया गया है।

वहीं जिन 7 नगर निगमों में आयुक्तों की नियुक्त हुई हैं। उनमें आईएएस शिवाक्षी दीक्षित को बेतिया नगर निगम आयुक्त, निशांत विवेक को बिहार शरीफ नगर आयुक्त, अभिषेक पलसिया गया नगर निगम आयुक्त, पर्थ गुप्ता को मुंगेर नगर आयुक्त, आशीष कुमार को मोतिहारी नगर आयुक्त, किसलय कुशवाहा को भागलपुर नगर आयुक्त और ऋतुराज प्रताप सिंह को मुजफ्फरपुर नगर आयुक्त बने हैं।

इसके अलावा नौ जिलों में नए डीडीसी-आईएएस सूर्य प्रताप सिंह को समस्तीपुर डीडीसी, लक्ष्मण तिवारी को डीडीसी सारण, श्रीकांत कुण्डलिक खाण्डेकर को पटना डीडीसी, शुभम कुमार को नालंदा डीडीसी, गौरव कुमार को गोपालगंज डीडीसी, काजले वैभव नितिन को बेतिया डीडीसी, दिव्या शक्ति को भभुआ डीडीसी, श्वेता भारती को खगड़िया डीडीसी और गौरव कुमार को सहरसा डीडीसी नियुक्त हुए हैं। वहीं आईएएस समीर सौरभ को कंफेड एमडी की जिम्मेदारी दी गई है। ये सभी आईएएस 2019 से 2023 बैच के हैं।