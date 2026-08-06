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गिफ्ट का झांसा देकर 16 साल की नाबालिग से किया था रेप, कोर्ट ने दी 20 साल कैद बामशक़्क़त

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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पिछले वर्ष 31 मई की रात किशोरी को घर से बुलाकर मुकेश ने दुष्कर्म किया था। सेशन-ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट-तीन के न्यायाधीश ने नूर सुल्ताना ने 20 साल कैद बामशक़्क़त की सजा सुनाई है।

नाबालिग से रेप में 20 साल कैद बामशक़्क़त
नाबालिग से रेप में 20 साल कैद बामशक़्क़त

बिहार के मुजफ्फरपुर में 16 वर्षीया किशोरी से गत वर्ष दुष्कर्म किए जाने के मामले में कोर्ट ने बुधवार को मुकेश राय को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 55 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। मामला तुर्की थाना क्षेत्र के एक गांव का है। इस केस में पुलिस की लापहवाही पर जब तत्कालीन डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने संज्ञान लिया उसके बाद कार्रवाई शुरू की गयी है।

पिछले वर्ष 31 मई की रात किशोरी को घर से बुलाकर मुकेश ने दुष्कर्म किया था। सेशन-ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट-तीन के न्यायाधीश ने नूर सुल्ताना ने यह सजा सुनाई। इससे पहले पिछले शुक्रवार को पॉक्सो कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया था। बुधवार को सजा के बिंदू पर सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) राजीव रंजन राजू ने कोर्ट में साक्ष्यों को पेश किया। अधिवक्ता मिक्की कुमारी ने इसमें उनका सहयोग किया। सजा सुनाने के बाद किशोरी के पिता ने किसी तरह की टिप्पणी से इनकार कर दिया।

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डीएनए टेस्ट से भी हुई थी दुष्कर्म की पुष्टि

पिता की अर्जी पर महिला थाने की पुलिस ने सीमेन लगे पीड़िता के कपड़े और मुकेश के खून लगे कपड़े की विधि विज्ञान प्रयोगशाला में डीएनए टेस्ट कराया था। इसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। पिछले वर्ष 30 अगस्त को पुलिस ने टेस्ट रिपोर्ट विशेष कोर्ट में सौंपी थी। सेशन-ट्रायल के दौरान यह अहम साक्ष्य साबित हुआ।

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तत्कालीन थानाध्यक्ष सहित तीन हुए सस्पेंड

मामले में तत्कालीन तुर्की थानाध्यक्ष, एक दारोगा व एएसआई पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा था। इनपर आरोप था कि पीड़िता के परिजन 31 मई 2025 की रात थाना पहुंचे तो तुरंत कार्रवाई व एफआईआर की बजाय महिला थाने जाने को कहा गया। बाद में अगले दिन महिला थाने में एफआईआर हुई। पुलिस ने आरोपित मुकेश राय को गिरफ्तार करने में रुचि नहीं दिखाई थी। इस पर तत्कालीन एसएसपी सुशील कुमार ने चार जून 2025 को तत्कालीन तुर्की थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह, दारोगा मंजर आलम व एएसआई मो.फरीदी को सस्पेंड कर दिया था।

घर पर बुलडोजर पहुंचा तो मुकेश ने किया सरेंडर

एफआईआर के बाद मुकेश फरार चल रहा था। उसके विरुद्ध जारी वारंट पर भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। इसके बाद कोर्ट का आदेश लेकर पांच जून 2025 को पुलिस उसके घर पर बुलडोजर लेकर पहुंची। तब उसने उसी दिन दोपहर में विशेष पॉक्सो कोर्ट-तीन में सरेंडर कर दिया। पुलिस ने मुकेश के विरुद्ध पिछले वर्ष दो अगस्त को चार्जशीट और 16 दिसंबर को पूरक चार्जशीट दाखिल की थी।

महिला थाने में कराई गई थी एफआईआर

किशोरी के पिता ने पिछले वर्ष एक जून को महिला थाने में एफआईआर कराई थी। कहा था कि 31 मई की रात कॉल कर मुकेश राय उसकी पुत्री को गिफ्ट देने के बहाने घर से बुलाकर अपनी गाड़ी से ले गया। बाद में उसे पहुंचाने आया तो उसे रोकने का प्रयास किया गया। इसपर उसने गाड़ी से उसे व अन्य लोगों को कुचलने का प्रयास किया। उसकी पुत्री ने बताया कि मुकेश राय सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में डीएनए टेस्ट दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी।

गिफ्ट देने के बहाने बुलाकर किशोरी से किया था दुष्कर्म

ओरोपी के चंगुल से छुट कर किशोरी जब घर पहुंची तो उसने बताया कि उसे गिफ्ट देने के बहाने बुलाया गया था। आरोपी उसे एक खूबसूरत टैडी खिलौना देने की बात कहकर बुलाया था। अकेली लड़की देखकर उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। जब रोने लगी तो उसे गिफ्ट थमाकर छोड़ दिया।

(मुजफ्फरपुर से अरुण झा की रिपोर्ट)

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लेखक के बारे में

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टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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