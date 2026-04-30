नाबालिग से रेप में 20 कैद, 66 हजार जुर्माना, पीड़िता को मिलेंगे 3 लाख; 11 महीने में आया फैसला

20 साल की सजा के साथ आरोपी पर 66 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं पीड़िता को प्रतिकर के रूप में तीन लाख रुपए दिए जाएंगे।

Bihar Crime News: बिहार के बेतिया में नाबालिग से रेप के आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ रेप एंड पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने निरगुन राम नाम के दोषी को मात्र 11 माह की सुनवाई में यह सजा फरमाया है। आरोपी पर 66 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं पीड़िता को प्रतिकर के रूप में तीन लाख रुपए दिए जाएंगे। सज़ायाफ्ता निरगुन राम पटखौली थाना क्षेत्र के तीजा नगर का निवासी है।

बेतिया पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने स्पीडी ट्रायल के तहत महज ग्यारह माह में सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट की धारा 4 तथा 6 समेत अन्य बीएनएस की सुसंगत धाराओं में दोषी पाया। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के मद्देनजर कोर्ट ने सजा सुनायी। पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि न्यायाधीश ने इस मामले में पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत तीन लाख रुपए मुआवजा राशि दिलाने का भी आदेश दिया है।

स्पेशल पीपी जयशंकर तिवारी से मिली जानकारी के अनुसार घटना 9 जनवरी 2025 की है। उक्त तिथि को शरेह से साग लाने गयी एक नाबालिग को अकेला देख अभियुक्त उसे पकड़ उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की जब दर्द से छटपटाने लगी तो खेत मे ही घास काट रही नाबालिग की दादी दौड़ कर वहां आई और अभियुक्त को नाजायज करते देख उसे पकड़ लिया। अभियुक्त ने उसके बाद दादी के साथ मारपीट की। दादी को धक्का देकर गिरा दिया और उसके चंगुल से छुड़ा भाग खड़ा हुआ।महिला शोर मचाती रही पर सरेह में लोग नहीं होने का लाभ उठाकर भाग निकला। घर लौटकर पीड़िता ने पूरी बात परिवार के लोगों को बताया।