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नाबालिग से रेप में 20 कैद, 66 हजार जुर्माना, पीड़िता को मिलेंगे 3 लाख; 11 महीने में आया फैसला

Apr 30, 2026 05:14 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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20 साल की सजा के साथ आरोपी पर 66 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं पीड़िता को प्रतिकर के रूप में तीन लाख रुपए दिए जाएंगे।

नाबालिग से रेप में 20 कैद, 66 हजार जुर्माना, पीड़िता को मिलेंगे 3 लाख; 11 महीने में आया फैसला

Bihar Crime News: बिहार के बेतिया में नाबालिग से रेप के आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ रेप एंड पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने निरगुन राम नाम के दोषी को मात्र 11 माह की सुनवाई में यह सजा फरमाया है। आरोपी पर 66 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं पीड़िता को प्रतिकर के रूप में तीन लाख रुपए दिए जाएंगे। सज़ायाफ्ता निरगुन राम पटखौली थाना क्षेत्र के तीजा नगर का निवासी है।

बेतिया पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने स्पीडी ट्रायल के तहत महज ग्यारह माह में सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट की धारा 4 तथा 6 समेत अन्य बीएनएस की सुसंगत धाराओं में दोषी पाया। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के मद्देनजर कोर्ट ने सजा सुनायी। पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि न्यायाधीश ने इस मामले में पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत तीन लाख रुपए मुआवजा राशि दिलाने का भी आदेश दिया है।

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स्पेशल पीपी जयशंकर तिवारी से मिली जानकारी के अनुसार घटना 9 जनवरी 2025 की है। उक्त तिथि को शरेह से साग लाने गयी एक नाबालिग को अकेला देख अभियुक्त उसे पकड़ उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की जब दर्द से छटपटाने लगी तो खेत मे ही घास काट रही नाबालिग की दादी दौड़ कर वहां आई और अभियुक्त को नाजायज करते देख उसे पकड़ लिया। अभियुक्त ने उसके बाद दादी के साथ मारपीट की। दादी को धक्का देकर गिरा दिया और उसके चंगुल से छुड़ा भाग खड़ा हुआ।महिला शोर मचाती रही पर सरेह में लोग नहीं होने का लाभ उठाकर भाग निकला। घर लौटकर पीड़िता ने पूरी बात परिवार के लोगों को बताया।

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इस मामले पीड़िता की मां ने महिला थाना बगहा में अभियुक्त के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता को न्यायालय में प्रस्तुत करा उसका बयान भी दर्ज करवाया था। मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि की गई थी। पुलिस के अनुसंधान में आरोपी के खिलाफ साक्ष्य पाए गए। इसी बीच पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। करीब 11 माह के ट्रायल के क्रम में अभियोजन के द्वारा पीड़िता समेत आधा दर्जन गवाहों की गवाही कराई गई। न्यायाधीश ने गवाहों की गवाही ,अभिलेख पर उपलब्ध मेडिकल रिपोर्ट तथा दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

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Sudhir Kumar

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Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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