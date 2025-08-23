वंदे भारत, राजधानी जैसी ट्रेनों में नहीं मिलेगी टिकट पर 20 प्रतिशत छूट, जान लें नियम

दिवाली, छठ जैसे त्योहार पर रेलवे ट्रेनों में राउंड ट्रिप का टिकट बुक करने पर 20 प्रतिशत की छूट दे रहा है। हालांकि, यह सुविधा वंदे भारत, राजधानी, दुरंतो के अलावा श्रमजीवी, संपूर्ण क्रांति जैसी चुनिंदा ट्रेनों में नहीं मिलेगी।

दुर्गा पूजा, दिपावली और छठ जैसे पर्व में विशेष रूप से बिहार आने वाले लोगों के लिए रेलवे ने राउंड ट्रिप स्कीम की शुरुआत की है। इसके तहत ट्रेनों में बुकिंग शुरू कर दी गई है। त्योहारों पर घर आने और वापस काम पर जाने वाले लोगों के लिए यह योजना है। इसके तहत त्योहार में ट्रेन का राउंड टिकट लेने पर 20 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। यह योजना सभी स्पेशल और नियमित एक्सप्रेस ट्रेनों में मिलेगी। मगर, वंदे भारत, दुरंतो और राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेनों यह छूट नहीं दी जाएगी।

इस योजना के तहत दानापुर मंडल में आने-जाने वाली सभी ट्रेनों में बुकिंग शुरू कर दी गई है। योजना का लाभ पटना से चलने वाली संघमित्रा, पटना-कोटा, पाटलिपुत्र एलटीटी (मुंबई), श्रमजीवी एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में भी नहीं मिलेगा। इनके अलावा अन्य एक्सप्रेस एवं फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों में छूट दी जाएगी। रेलवे द्वारा इस साल दिवाली-छठ पर 12000 स्पेशल ट्रेनें चलाने का भी ऐलान किया है

सीट खाली है, तभी मिलेगी टिकट पर छूट 13 से 26 अक्टूबर तक आने और जाने दोनों का टिकट एक साथ बुक करने पर केवल वापसी के टिकट किराए पर 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। हालांकि जिस ट्रेन में सीट खाली है, उसी ट्रेन में टिकट की बुकिंग होगी। वेटिंग टिकट में इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

रेल कनेक्ट ऐप से मिलेगी सुविधा : राउंड ट्रिप स्कीम की सुविधा केवल आईआरसीटीसी रेल राउंड ट्रिप स्कीमनेक्ट मोबाइल ऐप में ही मिलेगी। ऐप में डैशबोर्ड से ट्रेन विकल्प पर टैप करने के बाद फेस्टिवल राउंड ट्रिप चुनना होगा। योजना का विवरण और नियम-शर्तें स्क्रीन पर दिखाई देंगे, जिन्हें पढ़कर कंफर्म करना जरूरी है।