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पटना में 20 लाख की लूट, 5 हथियारबंद बदमाश 4 किलो चांदी और सोने के जेवर उठा ले गए

Apr 19, 2026 05:41 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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नकाबपोश बदमाशों ने एक ज्वेलरी हाउस से करीब बीस लाख के सोने के जेवर और चांदी लूट लिए। रामकृष्ण नगर में ज्वेलरी दुकान में लूट की इस वारदात को अंजाम दिया गया।

पटना में 20 लाख की लूट, 5 हथियारबंद बदमाश 4 किलो चांदी और सोने के जेवर उठा ले गए

Patna Crime News: बिहार की राजधानी पटना से अपराध की बड़ी खबर आई है। नकाबपोश बदमाशों ने एक ज्वेलरी हाउस से करीब बीस लाख के सोने के जेवर और चांदी लूट लिए। रामकृष्ण नगर में ज्वेलरी दुकान में लूट की इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सिटी एसपी परिचय कुमार ने बताया कि घटना में शामिल बदमाशों की पहचान और तलाश की जा रही है। 24 घंटों में पुलिस की कार्रवाई के नतीजे सामने आएंगे। दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने एक बार फिर राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों में डर का माहौल है।

आज अक्षय तृतीया है। इस मौके पर एक ज्वेलरी दुकानों में खास तैयारी की गयी है। बदमाशों ने इसी अवसर का फायदा उठाया। रामकृष्ण नगर स्थित ज्वेलरी शॉप में पांच बदमाश नकाब पहने घुस गए। अंदर पहुंचकर सबने पिस्तौल तान दी और बंदूक की नोक पर दुकानदार को धमकाने लगे। दुकानदार और स्टाफ को डराकर लूटपाट करने लगे। विरोध करने पर दुकान के मालिक को पिस्टल के कुंडे से सिर पर मारकर घायल कर दिया और लूट की बड़ी वारदात को बेखौफ अंजाम दिया।

सीसीटीवी में कैद बदमाशों की तस्वीर
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सिटी एसपी परिचय कुमार ने दुकानदार के हवाले से बताया कि बाइक सवार नकाबपोश 5 अपराधियों ने सोने चांदी के जेवरात जिसकी कीमत 15 से 20 लाख रुपये आंकी जा रही है, हथियार के बल पर लूट लिया। वारदात को अंजाम देने के बाद हथियार चमकाते हुए वहां से भाग निकले। पुलिस दुकान और बाहर के सीसीटीवी कैमरों से बदमाशों की तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि बदमाश दो मोटरसाइकिल पर सवार होकर पहुंचे थे। इनमें से तीन अपराधी दुकान के अंदर घुसे, जबकि दो बाहर खड़े होकर रेकी करते रहे। अंदर गए बदमाशों ने हथियार के बल पर दुकान को अपने कब्जे में लिया और कुछ ही मिनटों में करीब 15 से 20 लाख रुपये के आभूषण लूट लिए। लगभग 4 किलो चांदी और 100 ग्राम सोने के जेवर की लूट की गयी।

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सिटी एसपी ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर सबूत जुटा रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि अपराधियों की पहचान की जाए और उन्हें जल्द दबोच लिया जाए। ने दावा किया है कि 24 घंटे के भीतर अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। इधर राज्य भर के व्यापारियों ने इस घटना पर रोष जताते हुए त्वरित कार्रवाई की मांग की है।

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Sudhir Kumar

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Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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