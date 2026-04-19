पटना में 20 लाख की लूट, 5 हथियारबंद बदमाश 4 किलो चांदी और सोने के जेवर उठा ले गए

नकाबपोश बदमाशों ने एक ज्वेलरी हाउस से करीब बीस लाख के सोने के जेवर और चांदी लूट लिए। रामकृष्ण नगर में ज्वेलरी दुकान में लूट की इस वारदात को अंजाम दिया गया।

Patna Crime News: बिहार की राजधानी पटना से अपराध की बड़ी खबर आई है। नकाबपोश बदमाशों ने एक ज्वेलरी हाउस से करीब बीस लाख के सोने के जेवर और चांदी लूट लिए। रामकृष्ण नगर में ज्वेलरी दुकान में लूट की इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सिटी एसपी परिचय कुमार ने बताया कि घटना में शामिल बदमाशों की पहचान और तलाश की जा रही है। 24 घंटों में पुलिस की कार्रवाई के नतीजे सामने आएंगे। दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने एक बार फिर राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों में डर का माहौल है।

आज अक्षय तृतीया है। इस मौके पर एक ज्वेलरी दुकानों में खास तैयारी की गयी है। बदमाशों ने इसी अवसर का फायदा उठाया। रामकृष्ण नगर स्थित ज्वेलरी शॉप में पांच बदमाश नकाब पहने घुस गए। अंदर पहुंचकर सबने पिस्तौल तान दी और बंदूक की नोक पर दुकानदार को धमकाने लगे। दुकानदार और स्टाफ को डराकर लूटपाट करने लगे। विरोध करने पर दुकान के मालिक को पिस्टल के कुंडे से सिर पर मारकर घायल कर दिया और लूट की बड़ी वारदात को बेखौफ अंजाम दिया।

सिटी एसपी परिचय कुमार ने दुकानदार के हवाले से बताया कि बाइक सवार नकाबपोश 5 अपराधियों ने सोने चांदी के जेवरात जिसकी कीमत 15 से 20 लाख रुपये आंकी जा रही है, हथियार के बल पर लूट लिया। वारदात को अंजाम देने के बाद हथियार चमकाते हुए वहां से भाग निकले। पुलिस दुकान और बाहर के सीसीटीवी कैमरों से बदमाशों की तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि बदमाश दो मोटरसाइकिल पर सवार होकर पहुंचे थे। इनमें से तीन अपराधी दुकान के अंदर घुसे, जबकि दो बाहर खड़े होकर रेकी करते रहे। अंदर गए बदमाशों ने हथियार के बल पर दुकान को अपने कब्जे में लिया और कुछ ही मिनटों में करीब 15 से 20 लाख रुपये के आभूषण लूट लिए। लगभग 4 किलो चांदी और 100 ग्राम सोने के जेवर की लूट की गयी।