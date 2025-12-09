Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsBihar News20 flights to Bihar cancelled on day 7 of IndiGo crisis 172 flights affected so far
इंडिगो संकट के 7वें दिन भी बिहार की 20 फ्लाइट रद्द, अब तक 172 उड़ानों पर लगा ग्रहण

इंडिगो संकट के 7वें दिन भी बिहार की 20 फ्लाइट रद्द, अब तक 172 उड़ानों पर लगा ग्रहण

संक्षेप:

इंडिगो संकट के चलते लगातार सातवें दिन सोमवार को बिहार की 20 फ्लाइट रद्द रहीं। मंगलवार को भी दो दर्जन से ज्यादा उड़ानें कैंसल रहेंगी। पटना, गया, पूर्णिया और दरभंगा एयरपोर्ट से बीते 7 दिनों में 172 फ्लाइट रद्द हो चुकी हैं, जिससे हजारों यात्रियों को परेशानी हुई है।

Dec 09, 2025 07:58 am ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, पटना
share

इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान सेवा सातवें दिन भी प्रभावित रही। सोमवार को पटना आने-जाने वाली 18 और दरभंगा की दो समेत देशभर 500 से अधिक उड़ाने रद्द की गईं। इंडिगो की उड़ानें लगातार रद्द होने से यात्रियों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। अब तक 827 करोड़ रुपये का रिफंड किया जा चुका है। इंडिगो संकट के चलते पिछले सात दिनों में बिहार के चार हवाई अड्डों (पटना, गया, दरभंगा और पूर्णिया) से आने-जाने वाली 172 उड़ानें रद्द हुईं। इनमें सिर्फ पटना एयरपोर्ट से आने-जाने वाले 146 विमान शामिल हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

विमानन कंपनी ने रिफंड कर अपना पल्ला तो झाड़ लिया, लेकिन विमानों के रद्द होने का खामियाजा यात्रियों को कई तरह से भुगतना पड़ा। कई यात्रियों के जरूरी काम छूट गए। बड़ी मुश्किल से कुछ यात्री सामान्य से पांच-छह गुना ज्यादा किराया देकर दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु पहुंचे।

पटना से स्पाइसजेट के भी दो विमान सोमवार को रद्द रहे। मंगलवार को भी पटना से आने-जाने वाली इंडिगो की 24 जोड़ी विमान रद्द रहेंगे। जिन फ्लाइट को रद्द किया गया, उनके यात्रियों को गंतव्य तक जाने के लिए किराये के रूप में मोटी रकम खर्च करनी पड़ रही है। इंडिगो के काउंटर से यात्रियों को नया टिकट जारी करना बंद है। जो यात्री पहले से टिकट ले चुके हैं, उनके टिकट को कैंसिल या री-शेड्यूल किए जा रहे हैं।

पटना एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस के टिकट काउंटर से तीन दिनों तक किसी भी शहर जाने को टिकट नहीं है। मुंबई से दरभंगा आने और जाने वाली इंडिगो की उड़ान सोमवार को रद्द रही। पटना एयरपोर्ट पर मंगलवार को भी 24 जोड़ी विमान रद्द रहेंगे।

पूर्णिया से दिल्ली की फ्लाइट आज कैंसल

पूर्णिया एयरपोर्ट से मंगलवार को दिल्ली की फ्लाइट 6 ई-(6559/6560) कैंसल कर दी गई है। सोमवार को पांच दिनों के बाद सभी 10 विमानों का परिचालन पूर्णिया से हुआ। पांच विमानों का आगमन हुआ, जबकि पांच विमानों का प्रस्थान। तीन दिनों के बाद 6-ई 5935/5936 (हैदराबाद-पूर्णिया-हैदराबाद) फ्लाइट सोमवार को समय पर आई और रवाना हुई। इसके अलावा दिल्ली, अहमदाबाद और कोलकाता की फ्लाइट भी आई और गई। इससे हवाई यात्रियों ने राहत की सांस ली।

read moreये भी पढ़ें:
बिहार के इस जिले में फ्लाइट नहीं उड़ाना चाहतीं कंपनियां, एयरपोर्ट बनाने से इनकार

हालांकि यह खुशी तब काफूर हो गई, जब यह जानकारी मिली कि मंगलवार को दिल्ली की फ्लाइट कैंसल कर दी गई है। मतलब विमानन कंपनी इंडिगो की उड़ान सेवाएं मंगलवार को भी प्रभावित रहने वाली हैं। इससे पहले भी ऑपरेशनल रीजन से तीन दिनों तक दिल्ली की फ्लाइट कैंसल कर दी गई थी।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।