Hindi NewsBihar News2 youths preparing for Bihar Police physical exam crushed by uncontrol vehicle one died in Sasaram
बिहार पुलिस फिजिकल की तैयारी कर रहे 2 युवकों को बेकाबू गाड़ी ने कुचला, 1 की मौत; लिखित पास थे

संक्षेप:

Dec 25, 2025 10:09 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार में रोहतास थाना क्षेत्र के समहुता नागाबाबा के समीप डेहरी बंजारी मुख्य सड़क मार्ग पर गुरुवार की अहले सुबह अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मॉर्निंग वॉक पर निकले दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के दौरान एक युवक की मौत हो गई।जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। घायल युवकों की पहचान जागेश्वर बैठा के 22 वर्षीय पुत्र आशीष कुमार एवं हुल्लास यादव के 20 वर्षीय पुत्र रंजन कुमार के रूप में हुई है।

दोनों युवक बिहार पुलिस भर्ती की फिजिकल परीक्षा की तैयारी के लिए रोज की तरह सुबह दौड़ लगाने निकले थे। इसी दौरान घने कोहरे के कारण सड़क किनारे दौड़ रहे युवकों को अज्ञात वाहन के चालक ने देख नहीं पाया और तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें कुचल दिया।घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने तत्काल रोहतास थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से दोनों घायलों को रोहतास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सासाराम सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सदर अस्पताल ले जाने के क्रम में आशीष कुमार ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।

परिजनों ने बताया कि आशीष कुमार ने बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और फिजिकल टेस्ट की तैयारी में जुटा था। उसकी असामयिक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घटना की सूचना मिलते ही गांव में मातम पसर गया।बताया जाता है कि दोनों युवकों के पिता बंजारी स्थित डालमिया सीमेंट फैक्ट्री में मजदूर के रूप में कार्यरत हैं। गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले आशीष की मौत से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है।

इस संबंध में रोहतास थाना अध्यक्ष निकुंज भूषण प्रसाद ने बताया कि अज्ञात वाहन की पहचान की जा रही है। आशीष कुमार के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले की जांच जारी है।

टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News
