बिहार पुलिस फिजिकल की तैयारी कर रहे 2 युवकों को बेकाबू गाड़ी ने कुचला, 1 की मौत; लिखित पास थे

बिहार में रोहतास थाना क्षेत्र के समहुता नागाबाबा के समीप डेहरी बंजारी मुख्य सड़क मार्ग पर गुरुवार की अहले सुबह अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मॉर्निंग वॉक पर निकले दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के दौरान एक युवक की मौत हो गई।जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। घायल युवकों की पहचान जागेश्वर बैठा के 22 वर्षीय पुत्र आशीष कुमार एवं हुल्लास यादव के 20 वर्षीय पुत्र रंजन कुमार के रूप में हुई है।

दोनों युवक बिहार पुलिस भर्ती की फिजिकल परीक्षा की तैयारी के लिए रोज की तरह सुबह दौड़ लगाने निकले थे। इसी दौरान घने कोहरे के कारण सड़क किनारे दौड़ रहे युवकों को अज्ञात वाहन के चालक ने देख नहीं पाया और तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें कुचल दिया।घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने तत्काल रोहतास थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से दोनों घायलों को रोहतास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सासाराम सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सदर अस्पताल ले जाने के क्रम में आशीष कुमार ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।

परिजनों ने बताया कि आशीष कुमार ने बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और फिजिकल टेस्ट की तैयारी में जुटा था। उसकी असामयिक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घटना की सूचना मिलते ही गांव में मातम पसर गया।बताया जाता है कि दोनों युवकों के पिता बंजारी स्थित डालमिया सीमेंट फैक्ट्री में मजदूर के रूप में कार्यरत हैं। गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले आशीष की मौत से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है।