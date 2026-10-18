बिहार में महापापः 2 साल की मासूम से रेप, डीएमसीएच में भर्ती; रिश्ते के नाना को पुलिस ने दबोचा

एक 48 वर्षीय व्यक्ति पर रिश्ते में नातिन लगने वाली दो साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है।बच्ची की हालत गंभीर है। उसे डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है।

केवटी, संवाद सूत्र। एक और जहां नवरात्रि के अवसर पर मां के नौ स्वरूपों की पूजा हो रही है वहीं बिहार के दरभंगा में रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। शनिवार को एक 48 वर्षीय व्यक्ति पर रिश्ते में नातिन लगने वाली दो साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। घटना के बाद बच्ची की हालत गंभीर हो गई है। उसे इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी धोबीगामा गांव निवासी विष्णुदेव सदाय को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। वारदात केवटी थाना इलाके का है।

जानकारी के अनुसार, आरोपी शनिवार को अपनी ससुराल आया था। वह केवटी थाना के धोबीगामा गांव का निवासी है। आरोप है कि वह अपने साले के बेटे की दो साल की बेटी को मेला दिखाने और कुरकुरे खिलाने का लालच देकर अपने साथ ले गया। इसके बाद बच्ची को घर से करीब दो सौ मीटर दूर आम के बगीचे में ले गया, जहां उसने कथित तौर पर इस घटना को अंजाम दिया।

काफी देर तक बच्ची के घर नहीं लौटने पर परिजन उसकी तलाश करने लगे। इसी दौरान आरोपी को बच्ची को लेकर वापस आता हुआ देखा गया। बच्ची के निजी अंग से खून निकलता देख परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। लोगों ने बच्ची हालत देखी तो अवाक रह गए। इसके बाद ग्रामीणों ने आरोपी को घेर कर पकड़ लिया और पुलिस को पूरी जानकारी दी। बच्ची हालत खराब होने पर उसे तत्काल डॉक्टर के पास ले जाया गया।

बताया जाता है कि बच्ची की हालत बिगड़ने पर आरोपी उसे मुहम्मदपुर बाजार ले गया और एक निजी चिकित्सक से इलाज कराने की कोशिश की। हालांकि, उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ तो प्राथमिक उपचार के बाद डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। वहीं बच्ची का इलाज किया जा रहा है। पुलिस को सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया गया है। सूचना मिलने पर केवटी थानाध्यक्ष राहुल कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी को हिरासत में ले लिया। उन्होंने कहा कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।