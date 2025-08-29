हादसे में 2 साले की मौत, जीजा जख्मी; बिहार के नालंदा में एक्सीडेंट, 1 बाइक पर 4 लड़के सवार थे

तीन युवक और एक किशोर एक बाइक पर सवार हो कर जा रहे थे। रास्ते में गाड़ी अनियंत्रित होकर पानी भरे गड्ढे में गिर गई जिसमें दो की मौत हो गई।

बिहार के नालंदा में एक हादसे में दो लड़कों की मौत हो गई जबकि दो जख्मी हो गए। घटना खुदागंज थाना क्षेत्र के पनहर पेट्रोल पंप के समय गुरुवार की देर रात की की है। बाइक अनियंत्रित होकर एक बाइक पानी भरे गड्ढे में गिर गई । जिससे मौके पर ही एक किशोर समेत दो की मौत हो गई जबकि दो लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। सभी लोग एक ही बाइक पर सवार सवार थे।

मृतकों में खुदागंज थाना क्षेत्र के वरदाहा गांव निवासी नायक बिना का 23 वर्षीय पुत्र मंटू बिंद और स्वर्गीय जोगिंदर बिंद का 15 वर्षीय पुत्र गणेश कुमार है जबकि जख्मी राजबल्लभ बिंद का 18 वर्षीय पुत्र अखिलेश कुमार और अरवल जिला के करपी थाना क्षेत्र निवासी लाल दास बिंद का 25 वर्षीय पुत्र मौकेंद्र कुमार है। जख्मी दोनों युवक का इलाज पावापुरी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है।

जख्मी मौकेंद्र ने बताया कि वह सूरत में कपड़ा का काम करता है । गुरुवार को सूरत से ससुराल आ रहा था। इस्लामपुर स्टेशन पहुंचने पर उसने अपने साला को फोन कर बाइक लाने को कहा। उसका साला अपने तीन अन्य साथियों के साथ बाइक पर आया। इसके बाद सभी इस पर बैठकर जा रहे थे इसी दौरान यह हादसा हुआ।