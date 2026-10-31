त्योहारों पर जहर बेच रहे मिलावटखोर? मुजफ्फरपुर में 2 क्विंटल मिठाई नष्ट किया गया, इस नंबर पर करें शिकायत

दीपावली और छठ जैसे त्योहारों पर मिठाई की खपत बढ़ने पर मिलावटखोरी जोरों पर है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम विभिन्न जिलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। मुजफ्फरपुर में दो सौ किलो मिठाई को नष्ट कर दिया गया।

मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। दीपावली और छठ महापर्व जैसे त्योहारों पर मिलावटखोर अपने मुनाफे के लिए आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। बाजारों में धड़ल्ले से जहरीली और खराब मिठाइयां बेची जा रही हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई में मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थो में मिलावट का खेल उजागर हो रहा है। इस गंदे धंधे में बड़े और नामचीन कारोबारी भी शामिल हैं। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर में दो क्विंटल मिलावटी मिठाई जब्त कर उन्हें नष्ट किया गया। साथ ही दो प्रतिष्ठानों के संचालन पर रोक लगाया गया है। लोगों से अपील की गयी है कि टोल फ्री नंबर 18003456065 पर मिलावटखोरी की शिकायत करें।

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम की मॉनिटरिंग के लिए डीएम ने प्रशासनिक अधिकारियों के नेतृत्व में टीम गठित कर दी है। प्रशासन का कहना है कि मिलावटखोरी के खिलाफ छापेमारी अभियान लगातार जारी रहेगा।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने शुक्रवार की सुबह शर्फुद्दीनपुर से मिलावट के खिलाफ कार्रवाई का अभियान शुरू करते हुए दो सौ किलो खराब मिठाई जब्त की। ताबड़तोड़ कार्रवाई में जहां एक प्रतिष्ठान की खराब मिठाई को नष्ट किया गया, वहीं दूसरे प्रतिष्ठान में बड़ी मात्रा में बेची जा रही एक्सपायर कोल्ड ड्रिंक और नमकीन भुजिया बरामद कर नष्ट कर दिया। खाद्य सुरक्षा विभाग की इस बड़ी कार्रवाई के बाद पूरे शर्फुद्दीन बाजार के खाद्य पदार्थों की दुकानों और होटलों में अफरातफरी मच गई।

सख्ती से हो रही कार्रवाई खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बाजार में पहले सर्वे किया। बाजार में मिलावटी खराब मिठाई, एक्सपायर कोल्ड ड्रिंक और नकली नमकीन भुजिया के बारे में जानकारी जुटाने के बाद अधिकारियों की टीम ने एक साथ कई प्रतिष्ठानों पर छापा मारा। छापेमारी में दो बड़े प्रतिष्ठानों एआर बेकरी हाउस और अन्न-जल मिष्ठान द्वारा प्रतिष्ठान के संचालन पर रोक लगाते हुए बैन कर दिया। दोनों प्रतिष्ठानों को कानूनी कार्रवाई का सामना करने और 14 दिनों के भीतर आवश्यक मानकों को पूरा करने का आदेश भी दिया गया।

टोल फ्री नंबर 18003456065 पर करें मिलावट की शिकायत खाद्य सुरक्षा विभाग ने अपना टोल फ्री नम्बर जारी किया है। कोई भी उपभोक्ता इस टोल फ्री नम्बर के माध्यम से मिलावट संबंधी शिकायत सीधे मुख्यालय को कर सकता है। मुख्यालय निर्धारित अवधि में उसपर कार्रवाई करते हुए आवेदक को सूचित भी करेगा और मिलावट करने वालों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करायेगा।