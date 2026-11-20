प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्स लेन पुल के उद्घाटन सहित 60 हजार करोड़ रुपए की लागत से 103 महत्वकांक्षी योजनाओं का उद्धाटन और शिलान्यास कर बिहार वासियों को बड़ी सौगात देंगे। उनकी सभा के लिए करीब 20 लाख वर्गफीट में पंडाल तैयार किया जा रहा है। सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं।

हाजीपुर, निज संवाददाता। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 21 नवंबर को वैशाली आगमन को लेकर राजापाकर प्रखंड के जाफरपट्टी गांव में करीब 20 लाख वर्गफीट में भव्य और आकर्षक सभा मंच और पंडाल तैयार किया जा रहा है। दूसरे जिलों से आने वाले लोगों के लिए रूट चार्ट जारी कर दिया गया है। इन रूटों के लिए 14 स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है।

प्रशासनिक पदाधिकारी तैयारी और मॉक रन में जुटे हुए हैं। सभास्थल पर जाने वाले वैले मुख्य मार्ग पर मॉक रन तो हेलिपैड और हवाई मॉक भी कर व्यवस्था को दुरुस्त करने में विभिन्न विभागों के पदाधिकारी जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री कार्यक्रम में सिक्स लेन पुल के उद्घाटन सहित 60 हजार करोड़ रुपए की लागत से वैशाली सहित राज्य की 103 महत्वकांक्षी योजनाओं का उद्धाटन और शिलान्यास कर बिहार वासियों को बड़ी सौगात देंगे।

60 एलीडी स्कीन पर प्रसारण जिलाधिकारी वर्षा सिंह कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में दिन-रात जुटी हुई दिखीं। राजपाकर के जाफरपट्टी में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए लगभग 20 लाख वर्ग वर्गफीट में काफी बड़ा भव्य पंडाल का निर्माण कराया गया है। इन पंडालों में बैठने की समुचित व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम में आने वाले लोगों की सहूलियत के साथ ही सभास्थल और पंडाल में कुल 60 एलीडी स्कीन वाली सूचना प्रयारण व विभिन्न प्रकार की जानकारी देने के लिए टीवी लगाई गई है।

14 पार्किंग स्थलों पर फूड कोर्ट सभास्थल पर आने वालों के लिए यातायात सुचारु रखने और वाहनों के पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई है। बड़े वाहन बस के लिए अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई है। चार पहिया वाहनों के लिए अलग, बाइक के लिए भी अलग और टोटो के लिए भी अलग से पार्किंग की व्यवस्था की गई है। कंट्रोल रूम का निर्माण कराया गया है।

सभी प्रवेश मार्ग पर संकेतक बोर्ड लगाए गए सभास्थल और पार्किंग की ओर जाने वाले सभी मार्गों पर विशेष रूप से संकेतक बोर्ड लगा दिए गए हैं। यातायात पुलिस की तैनाती की गई है। ताकि कोई भी गाड़ी गलत दिशा में नहीं जाए। पार्किग स्थलों और समारोह स्थल परिसर में फूड कोर्ट भी खोल दिया गया है। सुधा पार्लर और दीदी की रसोई भी उपलब्ध होगी।

सुरक्षा जांच के लिए 100 मेटल डिटेक्टर लगाए कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश प्रक्रिया को सुव्यवस्थित रखने एवं सुरक्षा जांच सुनिश्चित करने के लिए कुल 100 डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। इनके माध्यम से प्रवेश करने वाले लोगों की सुरक्षा जांच की जाएगी। इससे प्रवेश द्वारों पर भीड़ का प्रबंधन एवं लोगों का सुगम आवागमन सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।किसी भी अग्नि दुर्घटना अथवा आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए 30 अग्निशमन वाहनों की विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों पर तैनाती की गई है। वहीं कार्यक्रम दुर्घटना के कारण यातायात बाधित होने की स्थिति में तत्काल कार्रवाई के लिए कुल 25 क्रेन की व्यवस्था की गई है।

540 शौचालयों का निर्माण कराया गया जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल पर 540 शौचालय का निर्माण कराया है। इनमें मुख्य कार्यक्रम स्थल पर 300 शौचालय हैं, जिनमें 150 पुरुषों एवं 150 महिलाओं के लिए निर्धारित हैं। इसके अतिरिक्त पार्किंग एवं अन्य स्थलों पर 240 शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। उपचार एवं दवा की उपलब्धता के लिए 27 मेडिकल कैम्प बनाए गए हैं। सभा स्थल पर 25 एम्बुलेंस और 30 अग्निशमन वाहन और 25 क्रेन की व्यवस्था को अलर्ठ मोड में रखा जाएगा।