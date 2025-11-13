मोकामा वाले अनंत सिंह के आवास पर 2 लाख रसगुल्ले तैयार, चुनाव रिजल्ट से पहले जश्न के इंतजाम

Hindustan Hindi News
संक्षेप: बिहार की मोकामा विधानसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी एवं बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह के पटना स्थित सरकारी आवास पर चुनाव परिणाम आने से पहले ही जश्न के विशेष इंतजाम कर दिए गए हैं। समर्थकों को खिलाने के लिए 2 लाख रसगुल्ले तैयार किए गए हैं।

Thu, 13 Nov 2025 07:55 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने से पहले ही उम्मीदवारों ने जश्न की तैयारी कर ली है। मोकामा के पूर्व विधायक एवं जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के प्रत्याशी बाहुबली अनंत सिंह के पटना स्थित सरकारी आवास पर टेंट लग गए हैं। यहां जीत का जश्न मनाने के लिए 2 लाख रसगुल्ले तैयार करवा लिए गए हैं। चुनाव नतीजे पक्ष में आने पर अनंत सिंह के आवास पर 20 हजार लोगों को पूड़ी, सब्जी और मिठाई का भोज खिलाने की भी तैयारी की गई है।

अनंत सिंह के सरकारी आवास पर बुधवार को ही टेंट लगा दिए गए। इनमें समर्थकों को ठहराया जाएगा। गुरुवार को मिठाइयां तैयार करने के लिए कारीगर पहुंच गए। बाहुबली पूर्व विधायक के आवास पर लगभग 200 क्विंटल दूध और डेढ़ क्विंटल खोवा मंगाया गया। इससे लगभग 2 लाख रसगुल्ले समेत अन्य आइटम तैयार किए गए हैं।

अनंत सिंह जीते तो होगा भारी जश्न

मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह इस चुनाव में अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त हैं। इसलिए चुनाव नतीजे आने से पहले ही उन्होंने जश्न के खास इंतजाम कर लिए। चुनाव परिणाम के दिन मोकामा से बड़ी संख्या में समर्थकों के पटना पहुंचने की संभावना है। उनके खाने-पीने का पूरा इंतजाम अनंत सिंह के आवास पर होगा। लगभग 20 हजार लोगों के भोज की तैयारी है। मेन्यू में पूड़ी, गोभी, आलू-मटर और बैंगन बड़ी की सब्जी के साथ पुलाव और दाल रहेगी।

अनंत सिंह के सरकारी आवास पर लगाए गए टेंट

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना शुक्रवार को सुबह 8 बजे से होगी। पटना जिले की मोकामा सीट पर पहले चरण में 64.77 प्रतिशत मतदान हुआ था। जेडीयू के अनंत सिंह का मुकाबला बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी एवं आरजेडी उम्मीदवार वीणा सिंह से है। जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी भी मैदान में हैं।

मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान पीयूष के समर्थक बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या हो गई थी, जिसके बाद अनंत सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। हॉट सीट मोकामा के चुनाव रिजल्ट पर देश भर की निगाहें हैं।

