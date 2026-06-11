अफसर से क्लर्क तक दोनों हाथ से लूट रहे बिहार, अब नगर परिषद के अकाउंटेंट के पास मिले 2 करोड़
मनीष कुमार पर आय से अधिक संपत्ति मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मनीष कुमार के हाजीपुर अवस्थित बागमली अवस्थित निवास एवं हाजीपुर नगर परिषद अवस्थित कार्यालय के आवास पर अलग-अलग टीम द्वारा तलाशी कार्रवाई चल रही है। टेंडर फिक्सिंग केस में अधिकारियों के ठिकाने से 10-12 करोड़ मिलने की खबर आई थी।
Bihar Top News: बिहार में एक भ्रष्ट कर्मचारी पर आर्थिक अपराध ईकाई ने शिकंज कस दिया है। हाजीपुर नगर परिषद के लेखापाल(अकाउंटेंट) मनीष कुमार के ठिकानों पर ईओयू की रेड चल रही है। अब तक की कार्रवाई में दो करोड़ से अधिक की संपत्ति की खबर मिल रही है। मनीष कुमार पर आय से अधिक संपत्ति मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके साथ ही कोर्ट के आदेश पर मनीष कुमार के हाजीपुर अवस्थित बागमली अवस्थित निवास एवं हाजीपुर नगर परिषद अवस्थित कार्यालय के आवास, सहित कुल 02 ठिकानों पर अलग-अलग टीम द्वारा तलाशी कार्रवाई प्रारम्भ की गई है। बुधवार को टेंडर फिक्सिंग मामले में तीन अधिकारियों के ठिकानों से करीब 12 करोड़ मिले थे। उस मामले में आईएस अधिकारी मुमुक्ष चौधरी, मुख्य अभियंता तारिणी दास और कार्यपालक अभियंता उमेश कुमार सिंह को बुधवार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। टेंडर घपले में आईएस अफसर योगेश कुमार और अभिलाषा कुमारी शर्मा को निलंबित किया गया है जबकि आईएएस संजीव हंस की तलाश की जा रही है। संजीव हंस फरार चल रहे हैं।
मनीष कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की प्रक्रिया चल रही है। आवास के साथ उसके कार्यालय को भी ईओयू की टीम खंगाल रही है। अकाउंटेंट के पद पर तैनात रहते मनीष कुमार की ठाठ बाट अफसरों जैसे हैं। आर्थिक अपराध इकाई में एफआईआर दर्ज कर कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई चल रही है। ईओयू सूत्रों से प्राप्त जानकारी के लेखापाल के विरूद्ध सत्यापन के क्रम में कुल दो करोड़ दो लाख 31 हजार 500 रुपये आय से अधिक संपत्ति अर्जन करने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाये गये हैं। यह उनके ज्ञात आय से लगभग 208.57% अधिक है। माना जा रहा है कि रेड कनक्लूड होने पर कई अन्य खुलासे भी हो सकते हैं। छापेमारी में स्थानीय पुलिस की मदद ली जा रही है।
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लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें