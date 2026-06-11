अफसर से क्लर्क तक दोनों हाथ से लूट रहे बिहार, अब नगर परिषद के अकाउंटेंट के पास मिले 2 करोड़

Bihar Top News: बिहार में एक भ्रष्ट कर्मचारी पर आर्थिक अपराध ईकाई ने शिकंज कस दिया है। हाजीपुर नगर परिषद के लेखापाल(अकाउंटेंट) मनीष कुमार के ठिकानों पर ईओयू की रेड चल रही है। अब तक की कार्रवाई में दो करोड़ से अधिक की संपत्ति की खबर मिल रही है। मनीष कुमार पर आय से अधिक संपत्ति मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके साथ ही कोर्ट के आदेश पर मनीष कुमार के हाजीपुर अवस्थित बागमली अवस्थित निवास एवं हाजीपुर नगर परिषद अवस्थित कार्यालय के आवास, सहित कुल 02 ठिकानों पर अलग-अलग टीम द्वारा तलाशी कार्रवाई प्रारम्भ की गई है। बुधवार को टेंडर फिक्सिंग मामले में तीन अधिकारियों के ठिकानों से करीब 12 करोड़ मिले थे। उस मामले में आईएस अधिकारी मुमुक्ष चौधरी, मुख्य अभियंता तारिणी दास और कार्यपालक अभियंता उमेश कुमार सिंह को बुधवार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। टेंडर घपले में आईएस अफसर योगेश कुमार और अभिलाषा कुमारी शर्मा को निलंबित किया गया है जबकि आईएएस संजीव हंस की तलाश की जा रही है। संजीव हंस फरार चल रहे हैं।