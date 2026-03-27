8 दिनों में 2 करोड़ की ठगी, 500 महिलाएं लुट गईं; बिहार में MFC की करतूत पर भारी बवाल
कंपनी ने दो लाख रुपये के लोन का झांसा देकर प्रत्येक महिला से पांच हजार रुपये जमा कराए। 18 मार्च को कार्यालय खोलकर 26 मार्च को राशि खाते में भेजने का वादा किया गया था। तय तिथि पर भुगतान नहीं होने पर महिलाएं कार्यालय पहुंचीं तो वहां ताला लटका मिला।
बिहार के दरभंगा जिले के बिरौल प्रखंड में माइक्रो फाइनेंस के नाम पर बड़े पैमाने पर ठगी का मामला सामने आया है। अस्मिता माइक्रो फाइनेंस नामक कंपनी आठ दिनों में 500 से अधिक महिलाओं से करीब दो करोड़ रुपये वसूल कर फरार हो गई। कंपनी ने दो लाख रुपये के लोन का झांसा देकर प्रत्येक महिला से पांच हजार रुपये जमा कराए। 18 मार्च को कार्यालय खोलकर 26 मार्च को राशि खाते में भेजने का वादा किया गया था। तय तिथि पर भुगतान नहीं होने पर महिलाएं कार्यालय पहुंचीं तो वहां ताला लटका मिला। इसके बाद आक्रोशित महिलाओं ने जमकर हंगामा किया।
मार्च में खुला कार्यालय, 25 की रात तक हुई वसूली
पीड़ितों के अनुसार, सुपौल बाजार की खोरागाछी सड़क पर मुजफ्फरपुर निवासी राहुल सिंह नामक व्यक्ति ने गत 18 मार्च को कंपनी का कार्यालय खोलकर आकर्षक योजनाओं का प्रचार किया था। महिलाओं को भरोसा दिलाया गया कि 26 मार्च को उनके खाते में दो लाख रुपये भेज दिए जाएंगे। इस लालच में आकर गौड़ाबौराम के पलवा की गुड़िया देवी, बहेड़ी के लोरिक धाम की पूनम व रामदेव देवी, कुशेश्वरस्थान के हिरणी की मीना देवी, पूर्वी के चिगरी की पूनम और अलीनगर के श्यामपुर की रधिया देवी समेत जिले के विभिन्न प्रखंडों की महिलाओं ने रुपये जमा कराये। कंपनी के कर्मी 25 मार्च की रात तक गांवों में घूमकर वसूली करते रहे, ताकि लोगों को शक नहीं हो।
क्या बोले थानेदार?
माइक्रो फाइनेंस कंपनी का कार्यालय बंद होने और संचालक के फरार होने की जानकारी मिली है। पीड़ित महिलाओं को थाने में आवेदन देने को कहा गया है। आवेदन मिलते ही मामले की जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।- चंद्रमणि, थानाध्यक्ष, बिरौल
थाने के पास ऑफिस, पुलिस बेखबर
तय तारीख पर पैसा नहीं मिलने पर आक्रोशित महिलाओं ने सुपौल बाजार के मंदिर घाट निवासी मकान मालिक राजीव कुमार को बंधक बनाकर हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं को समझा-बुझाकर शांत कराया। चौंकाने वाली बात यह है कि फर्जीवाड़ा थाने से महज एक किलोमीटर की दूरी पर चलता रहा, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी।
माइक्रो फाइनेंस कंपनी पर फूटा गुस्सा
अस्मिता माइक्रो फाइनेंस नामक कंपनी की ओर से पांच सौ से अधिक महिलाओं से दो करोड़ रुपए से अधिक की राशि लेकर फरार होने की घटना की क्षेत्र में चारों ओर चर्चा हो रही है। लोगों का कहना है कि ऐसे गिरोह फर्जी दस्तावेज, अस्थायी ठिकाना और डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल कर कम समय में भरोसा जीतकर मोटी रकम समेट लेते हैं और पुलिस की तकनीकी निगरानी से बच निकलते हैं। इसका खामिजामा अनजान ग्रामीण महिलाओं को भुगतना पड़ता है। लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि थाने के बगल में ही कंपनी का कार्यालय रहने के बाद भी इस तरह की घटना हो गई। अब लोगों की नजर पुलिस कार्रवाई पर टिकी हुई है।
कठोर कार्रवाई की मांग
मीना देवी, पूनम देवी, गीता देवी आदि महिलाओं ने कहा कि उन्होंने यह सोचकर इस कंपनी में पैसे जमा किये थे कि उन्हें दो-दो लाख रुपए लोन मिलेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह कंपनी पैसे लेकर भाग जाएगी। उन्होंने कहा कि बड़ी मेहनत से एक-एक पाई जोड़कर इस कंपनी में जमा किये थे, सब एक दिन में ही चला गया। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से दोषी की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि आगे से कोई महिला इस तरह की धोखाधड़ी का शिकार नहीं हो सके।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें