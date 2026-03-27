8 दिनों में 2 करोड़ की ठगी, 500 महिलाएं लुट गईं; बिहार में MFC की करतूत पर भारी बवाल

कंपनी ने दो लाख रुपये के लोन का झांसा देकर प्रत्येक महिला से पांच हजार रुपये जमा कराए। 18 मार्च को कार्यालय खोलकर 26 मार्च को राशि खाते में भेजने का वादा किया गया था। तय तिथि पर भुगतान नहीं होने पर महिलाएं कार्यालय पहुंचीं तो वहां ताला लटका मिला।

बिहार के दरभंगा जिले के बिरौल प्रखंड में माइक्रो फाइनेंस के नाम पर बड़े पैमाने पर ठगी का मामला सामने आया है। अस्मिता माइक्रो फाइनेंस नामक कंपनी आठ दिनों में 500 से अधिक महिलाओं से करीब दो करोड़ रुपये वसूल कर फरार हो गई। कंपनी ने दो लाख रुपये के लोन का झांसा देकर प्रत्येक महिला से पांच हजार रुपये जमा कराए। 18 मार्च को कार्यालय खोलकर 26 मार्च को राशि खाते में भेजने का वादा किया गया था। तय तिथि पर भुगतान नहीं होने पर महिलाएं कार्यालय पहुंचीं तो वहां ताला लटका मिला। इसके बाद आक्रोशित महिलाओं ने जमकर हंगामा किया।

मार्च में खुला कार्यालय, 25 की रात तक हुई वसूली पीड़ितों के अनुसार, सुपौल बाजार की खोरागाछी सड़क पर मुजफ्फरपुर निवासी राहुल सिंह नामक व्यक्ति ने गत 18 मार्च को कंपनी का कार्यालय खोलकर आकर्षक योजनाओं का प्रचार किया था। महिलाओं को भरोसा दिलाया गया कि 26 मार्च को उनके खाते में दो लाख रुपये भेज दिए जाएंगे। इस लालच में आकर गौड़ाबौराम के पलवा की गुड़िया देवी, बहेड़ी के लोरिक धाम की पूनम व रामदेव देवी, कुशेश्वरस्थान के हिरणी की मीना देवी, पूर्वी के चिगरी की पूनम और अलीनगर के श्यामपुर की रधिया देवी समेत जिले के विभिन्न प्रखंडों की महिलाओं ने रुपये जमा कराये। कंपनी के कर्मी 25 मार्च की रात तक गांवों में घूमकर वसूली करते रहे, ताकि लोगों को शक नहीं हो।

क्या बोले थानेदार? माइक्रो फाइनेंस कंपनी का कार्यालय बंद होने और संचालक के फरार होने की जानकारी मिली है। पीड़ित महिलाओं को थाने में आवेदन देने को कहा गया है। आवेदन मिलते ही मामले की जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।- चंद्रमणि, थानाध्यक्ष, बिरौल

थाने के पास ऑफिस, पुलिस बेखबर तय तारीख पर पैसा नहीं मिलने पर आक्रोशित महिलाओं ने सुपौल बाजार के मंदिर घाट निवासी मकान मालिक राजीव कुमार को बंधक बनाकर हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं को समझा-बुझाकर शांत कराया। चौंकाने वाली बात यह है कि फर्जीवाड़ा थाने से महज एक किलोमीटर की दूरी पर चलता रहा, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी।

माइक्रो फाइनेंस कंपनी पर फूटा गुस्सा अस्मिता माइक्रो फाइनेंस नामक कंपनी की ओर से पांच सौ से अधिक महिलाओं से दो करोड़ रुपए से अधिक की राशि लेकर फरार होने की घटना की क्षेत्र में चारों ओर चर्चा हो रही है। लोगों का कहना है कि ऐसे गिरोह फर्जी दस्तावेज, अस्थायी ठिकाना और डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल कर कम समय में भरोसा जीतकर मोटी रकम समेट लेते हैं और पुलिस की तकनीकी निगरानी से बच निकलते हैं। इसका खामिजामा अनजान ग्रामीण महिलाओं को भुगतना पड़ता है। लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि थाने के बगल में ही कंपनी का कार्यालय रहने के बाद भी इस तरह की घटना हो गई। अब लोगों की नजर पुलिस कार्रवाई पर टिकी हुई है।