एक दूसरे को बचाने में डूब गए 2 सगे भाई, 8 साल पहले मर चुके हैं पिता; घर का चिराग बुझ गया

कैमूर के भगवानपुर थाना क्षेत्र के मसही गांव स्थित पपहरा मौजा के तालाब में डूबने से रविवार को दो सहोदर भाइयों की मौत हो गई। मृतकों में भगवानपुर थाना क्षेत्र के मसही निवासी संतोष सिंह उर्फ घूरा सिंह का दिव्यांग 15 वर्षीय पुत्र आशुतोष कुमार व 13 वर्षीय आदर्श कुमार शामिल हैं। संतोष की मौत आठ साल पहले हो चुकी है। आशुतोष भगवानपुर के हाई स्कूल में नौवीं कक्षा और आदर्श निजी विद्यालय में पांचवीं कक्षा का छात्र था। अपने माता-पिता के यही दो बेटे थे। इनकी मौत के साथ ही संतोष के घर का चिराग बुझ गया। घटना से गांव में कोहराम मचा है।

परिजनों ने बताया कि रविवार को घर में पूजा-अर्चना की गई थी। पूजा के बाद दोनों भाई प्रसाद वितरण करने के बाद अपने दोस्तों के साथ पपहरा मौजा में खेलने चले गए। इसी दौरान आशुतोष तालाब में स्नान करने चला गया। इस दौरान वह गहरे पानी चला गया। उसे डूबता देख छोटे भाई आदर्श ने बचाने के लिए तालाब में छलांग लगा दी। लेकिन भाईको बचाने में कामयाब नहीं हो सका और दोनों भाई डूबने लगे। यह देख उनके दोस्तों ने शोर मचाया तो ग्रामीण जुट गए।

काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने दोनों भाइयों को बेहोशी की हालत में तालाब से बाहर निकाला और सीएचसी में ले गए। वहां चिकित्सक ने उनकी स्वास्थ्य जांच की और दोनों को मृत घोषित कर दिया। लेकिन, दोनों को लेकर परिजन सदर अस्पताल पहुंच गए। वहां के डॉ. अभिलाष चंद्रा से जांच कराई तो उन्होंने भी उन्हें मृत बताया। उसके बाद अस्पताल मे चीख-पुकार मच गई।