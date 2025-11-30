रात भर भाइयों की लाश सड़क पर पड़ी रही, सोशल मीडिया देख पहुंचे परिजन; बुझ गया घर का चिराग

संक्षेप: रात को सड़क दुर्घटना में दोनों की मौत हो गई जबकि परिजन घर पर इंतजार करते रहे। सुबह में सोशल मीडिया से घटना की जानकारी मिली।

बेतिया के मनुआपुल थाना क्षेत्र में पतरखा-नौरंगिया रोड़ के ब्रह्म स्थान के समीप शनिवार की रात आठ बजे अनियंत्रित बाइक के पेड़ से टकराने से दो चचेरे भाइयों की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। मृतकों में बैरिया थाना क्षेत्र के गजरवा बाजार वार्ड एक के शंभू धागड़ के पुत्र संदीप कुमार (27) व संजय धागड़ के पुत्र रामबाबू कुमार (20) शामिल है। मनुआपुल थाना की पुलिस ने रविवार की सुबह शव को कब्जे में लेकर जीएमसीएच में पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया है।

अस्पताल में मौजूद मृतकों के पड़ोसी प्रिंस कुमार ने बताया कि दोनों चचेरे भाई थे। शनिवार की शाम करीब 06:30 बजे बाइक से संदीप के मामा योगापट्टी के हरपुरा निवासी भुनेश धांगड़ के घर गए थे। सूचना मिली थी कि रात को ही दोनों वहा से वापस लौट गए थे। लेकिन, घर नहीं पहुंचे। दोनों का मोबाइल फोन भी नहीं लग रहा था। अगले दिन रविवार को सोशल मीडिया के माध्यम से घटना की जानकारी मिली कि पतरखा-नौरंगिया रोड में ब्रहम स्थान मोड़ के समीप पेड़ से बाइक टकराने से दोनों की मौत हो गई है। सूचना पर सभी घटना स्थल पर पहुंचे, तो देखा कि शव सड़क किनारे पड़ी है और पुलिस भी पहुंच कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच भेजा रही थी ।