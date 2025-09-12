2 Amrit Bharat 1 Vande Bharat Express train will start 15th Sep in Bihar time table released बिहार से दो अमृत भारत ट्रेनें, एक वंदे भारत एक्सप्रेस 15 से शुरू होंगी; टाइम टेबल जारी, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
2 Amrit Bharat 1 Vande Bharat Express train will start 15th Sep in Bihar time table released

बिहार से दो अमृत भारत ट्रेनें, एक वंदे भारत एक्सप्रेस 15 से शुरू होंगी; टाइम टेबल जारी

बिहार में दो नई अमृत भारत और एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत 15 सितंबर से होने जा रही है। अमृत भारत ट्रेनें पंजाब और तमिलनाडु रूटों पर चलाई जाएंगी, वहीं वंदे भारत का संचालन बिहार के अंदर ही होगा। रेलवे ने इनका टाइम टेबल जारी कर दिया है।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटनाFri, 12 Sep 2025 06:05 AM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को जोगबनी-इरोड और सहरसा-छेहरटा (अमृतसर) के बीच चलने वाली अमृत भारत और जोगबनी-दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का वर्चुअल उद्घाटन पूर्णिया से करेंगे। इसके साथ ही कटिहार-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस का भी उद्घाटन करेंगे। रेलवे ने गुरुवार को दोनों अमृत भारत और एक वंदे भारत उद्घाटन स्पेशल ट्रेन की समय सारिणी जारी कर दी है।

पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चन्द्र ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए सुपौल, सरायगढ़, झंझारपुर, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज, गोरखपुर, मुरादाबाद, अंबाला कैंट के रास्ते सहरसा-छेहरटा और पूर्णिया, कटिहार, मानसी, बरौनी, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, डीडीयू, प्रयागराज, छिवकी, जबलपुर, इटारसी, नागपुर, विजयवाड़ा, परेम्बूर, काटपाडी के रास्ते जोगबनी-ईरोड के बीच अमृत भारत ट्रेन का परिचालन किया जाएंगा। साथ ही फारबिसगंज, अररिया, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर के रास्ते जोगबनी-दानापुर के बीच वंदे भारत ट्रेन का परिचालन होगा।

जोगबनी-इरोड अमृत भारत उद्घाटन स्पेशल ट्रेन का टाइम टेबल:

15 सितंबर को गाड़ी सं. 06602 जोगबनी-ईरोड अमृत भारत उद्घाटन स्पेशल जोगबनी से 15.30 बजे खुलकर 15.44 बजे फारबिसगंज, 23.45 बजे हाजीपुर, अगले दिन 00.02 बजे सोनपुर, 00.50 बजे पाटलिपुत्र, 01.13 बजे दानापुर, 01.43 बजे आरा, 02.31 बजे बक्सर एवं 05.15 बजे डीडीयू सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए 18 सितंबर को 07.20 बजे ईरोड पहुंचेगी।

सहरसा-छेहरटा अमृत भारत उद्घाटन स्पेशल ट्रेन का टाइम टेबल:

इधर 15 सितंबर को गाड़ी सं. 05531 सहरसा-छेहरटा अमृत भारत उद्घाटन स्पेशल सहरसा से 15.30 बजे खुलकर 16 बजे सुपौल, 16.40 बजे सरायगढ़, 17.15 बजे निर्मली, 18.05 बजे झंझारपुर, 18.35 बजे सकरी, 19.25 बजे सिहो, 20.45 बजे सीतामढ़ी, 22.25 बजे रक्सौल, 23.35 बजे नरकटियागंज सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए 17 सितंबर को 02 बजे छेहरटा पहुंचेगी।

जोगबनी-दानापुर वंदे भारत उद्घाटन स्पेशल ट्रेन का टाइम टेबल

15 सितंबर को गाड़ी सं. 02631 जोगबनी-दानापुर वंदे भारत उद्घाटन स्पेशल फारबिसगंज से 15.30 बजे खुलकर 15.55 बजे अररिया कोर्ट 16.50 बजे पूर्णिया, 17.26 बजे बनमनखी, 17.53 बजे दौरम मधेपुरा, 18.20 बजे सहरसा, 19.13 बजे खगड़िया, 19.36 बजे सलौना, 19.50 बजे हसनपुर रोड, 20.26 बजे समस्तीपुर, 21.05 बजे मुजफ्फरपुर, 21.50 बजे हाजीपुर और 23.40 बजे दानापुर पहुंचेगी।