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सौतेली मां से तंग छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम, 19 साल की आरती ने दुपट्टे से फंदा लगा की सुसाइड

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मृतका के भाई ने आरोप लगाया कि पिता की पहली पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी हुई थी। सौतेली मां, सौतेले भाई और बहन द्वारा छात्रा को लगातार प्रताड़ित किया जाता था। भाई का कहना है कि मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर छात्रा ने यह कदम उठाया।

सौतेली मां से तंग छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम, 19 साल की आरती ने दुपट्टे से फंदा लगा की सुसाइड

Bihar Crime News: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक ग्रेजुएशन की छात्रा आरती कुमारी (19) ने दुपट्टे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। नगर थाना क्षेत्र के पुरानी गुदरी मूर्ति टोली में रविवार दोपहर घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। मृतका स्थानीय राधे महतो की पुत्री थी।

परिजनों के अनुसार, छात्रा स्नातक पार्ट वन की पढ़ाई कर रही थी। घटना के बाद मृतका के भाई ने आरोप लगाया कि पिता की पहली पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी हुई थी। सौतेली मां, सौतेले भाई और बहन द्वारा छात्रा को लगातार प्रताड़ित किया जाता था। भाई का कहना है कि मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर छात्रा ने यह कदम उठाया।

घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। इधर, नगर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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