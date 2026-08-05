बिहार में 19 एससी-एसटी फास्ट ट्रैक कोर्ट, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर भी; सम्राट कैबिनेट के 17 फैसले
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में गुरुवार को राज्य कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 17 अहम एजेंडों पर मुहर लगाई गई। सम्राट कैबिनेट ने उद्योग, स्वास्थ्य, खेल, संस्कृति, नगर विकास, पर्यटन और शिक्षा समेत अन्य विभागों से मिले प्रस्तावों को मंजूरी दे दी।
बिहार में एससी-एसटी एक्ट के तहत लंबित मामलों के स्पीडी ट्रायल के लिए 19 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे। राज्य के 16 मौजूदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों का पीपीपी मोड पर संचालन किया जाएगा। राजगीर में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर बनाया जाएगा, जहां खिलाड़ियों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण समेत अन्य सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 17 एजेंडों पर मुहर लगाई गई।
राजगीर खेल अकादमी में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसके संचालन और रखरखाव के लिए एजेंसी का चयन किया जाएगा। इस पर कुल 25 करोड़ रुपये के खर्च को सम्राट कैबिनेट ने मंजूरी दी है। साथ ही ज्ञान भारतम मिशन के तहत सर्वेक्षित पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और मेटाडेटा निर्माण योजना की मंजूरी दी गई है। इस पर कुल 6.23 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
19 जिलों में खुलेंगे एससी-एसटी स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट
एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों के स्पीडी ट्रायल के लिए राज्य में 19 स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जाएंगे। इसके लिए जजों के 171 पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट बेतिया, मधुबनी, आरा, सीवान, अररिया, सुपौल, खगड़िया, जहानाबाद, बक्सर, जमुई, भभुआ, कटिहार, सीतामढ़ी, मुंगेर, मधेपुरा, बांका, शेखपुरा, औरंगाबाद और लखीसराय में खोले जाएंगे।
भागलपुर समेत 3 शहरों में एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट खुलेंगे
वहीं, राज्य सरकार ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए अलग से तीन स्पेशल कोर्ट खोलने का भी फैसला लिया है। इन अदालतों की स्थापना पूर्णिया, भागलपुर और गयाजी में होगी। इसके लिए 27 जज के पदों के सृजन की मंजूरी कैबिनेट ने दी है।
(खबर अपडेट की जा रही है)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।