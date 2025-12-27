Hindustan Hindi News
दारोगा बहाली के नाम पर 19.40 लाख ठगे; बेगूसराय से वर्दी वाला फर्जी SDPO गिरफ्तार

संक्षेप:

बेगूसराय पुलिस ने दारोगा बहाली के नाम पर 19.40 लाख की ठगी करने वाले फर्जी एसडीपीओ को गिरफ्तार किया है। इससे पहले आरोपी दारोगा बनकर ठगी को अंजाम देता था। पुलिस ने आरोपी करण कुमार को गिरफ्तार किया है। साल 2024 में भी आरोपी का स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ वीडियो वायरल हुआ था।

Dec 27, 2025 05:16 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, बेगूसराय
बेगूसराय जिले से फर्जी एसडीपीओ बनकर ठगी का मामला सामने आया है। दारोगा की नौकरी देने के नाम पर 19.40 लाख की ठगी कर ली। आरोप ठग को तेघड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को तेघड़ा एसडीपीओ ने बताया कि रिफाइनरी थाना के मोसादपुर वार्ड-10 निवासी नारायण महतो का पुत्र करण कुमार बाघमारा के अभिषेक कुमार को दारोगा की परीक्षा में बहाल करने को लेकर चेक और अन्य कई माध्यम से 19 लाख 40 हजार रूपए की ठगी कर ली। एसडीपीओ ने बताया कि इसको लेकर पहले साइबर थाने में कांड संख्या 08/24 मामला दर्ज करवाया गया।

थाने में दर्ज मामले को लेकर छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि पहले वह दारोगा बनकर पैसा ऐंठा। फिर अपने को एसडीपीओ बताकर ठगी करने लगा। एसडीपीओ ने बताया कि नवादा में किसी थाने में अपने को एसडीपीओ बताकर ठगी किया है। पुलिस के अनुसार रिफाइनरी थाना अन्तर्गत मोसादपुर से फर्जी एसडीपीओ को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ की जा रही है।

गिरफ्तार युवक के संबंध में अभिषेक कुमार के द्वारा तेघउ़ा थाना में मामला दर्ज किया गया था। दर्ज प्राथमिकी के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले आरोपी तब चर्चा में आया था, जब 2024 में आरोपी करण कुमार बेगूसराय में चर्चा का विषय बना था। जब स्कॉर्पियो गाड़ी पर ‘पुलिस’ लिखवाकर और डीएसपी का बोर्ड लगाकर इंस्टाग्राम पर रील्स बनाईं थीं। इतना ही नहीं, उसने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर खुद को DSP भी बताया था। गानों पर बनाए गए ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए थे, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई थी।

