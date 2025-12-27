दारोगा बहाली के नाम पर 19.40 लाख ठगे; बेगूसराय से वर्दी वाला फर्जी SDPO गिरफ्तार

संक्षेप: बेगूसराय पुलिस ने दारोगा बहाली के नाम पर 19.40 लाख की ठगी करने वाले फर्जी एसडीपीओ को गिरफ्तार किया है। इससे पहले आरोपी दारोगा बनकर ठगी को अंजाम देता था। पुलिस ने आरोपी करण कुमार को गिरफ्तार किया है। साल 2024 में भी आरोपी का स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ वीडियो वायरल हुआ था।

बेगूसराय जिले से फर्जी एसडीपीओ बनकर ठगी का मामला सामने आया है। दारोगा की नौकरी देने के नाम पर 19.40 लाख की ठगी कर ली। आरोप ठग को तेघड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को तेघड़ा एसडीपीओ ने बताया कि रिफाइनरी थाना के मोसादपुर वार्ड-10 निवासी नारायण महतो का पुत्र करण कुमार बाघमारा के अभिषेक कुमार को दारोगा की परीक्षा में बहाल करने को लेकर चेक और अन्य कई माध्यम से 19 लाख 40 हजार रूपए की ठगी कर ली। एसडीपीओ ने बताया कि इसको लेकर पहले साइबर थाने में कांड संख्या 08/24 मामला दर्ज करवाया गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

थाने में दर्ज मामले को लेकर छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि पहले वह दारोगा बनकर पैसा ऐंठा। फिर अपने को एसडीपीओ बताकर ठगी करने लगा। एसडीपीओ ने बताया कि नवादा में किसी थाने में अपने को एसडीपीओ बताकर ठगी किया है। पुलिस के अनुसार रिफाइनरी थाना अन्तर्गत मोसादपुर से फर्जी एसडीपीओ को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ की जा रही है।