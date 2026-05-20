मिड डे मील खाने से 189 स्कूली बच्चे बीमार, पटना हाईकोर्ट में सरकार जवाब-तलब; एसपी से मांगी रिपोर्ट
सहरसा के महिषी में मिड डे मील खाने के बाद 189 बच्चों के बीमार पड़ने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। अदालत ने सहरसा के एसपी समेत कई अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है।
बिहार के सहरसा जिले में मिड डे मील खाने के बाद 150 से अधिक स्कूली बच्चों की तबीयत बिगड़ गई थी। पटना हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार को जवाब-तलब किया है। अदालत ने सहरसा के एसपी (पुलिस अधीक्षक) को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। साथ ही भागलपुर स्थित फॉरेंसिक साइंस लेबोरेट्री को भेजे गए भोजन के सैंपल की जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है।
सहरसा जिले के महिषी प्रखंड स्थित बलुआहा राजकीय मध्य विद्यालय में बीते 7 मई को मिड डे मील का सेवन करने के बाद बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं बीमार पड़ गए थे। पेट दर्द, उल्टी, चक्कर आने की शिकायत पर बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मिड डे मील में मरा हुआ सांप मिलने की भी चर्चा हुई थी। इसके बाद पटना हाईकोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया।
हाईकोर्ट ने सहरसा के एसपी को अगली सुनवाई के दिन विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया हैं। वहीं, सहरसा के खाद्य आपूर्ति अधिकारी एवं खाद्य विश्लेषक, अगमकुआं को भी अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। कोर्ट ने इस केस में संबंधित एनजीओ को पार्टी बनाने का निर्देश दिया है। बता दें कि एनजीओ द्वारा ही स्कूल में मिड डे मील की सप्लाई की गई थी।
यही नहीं, पटना हाईकोर्ट ने भारतरत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर दलित उत्थान एवं शिक्षा समिति, बलुआहा चौक को भी केस में पार्टी बनाने को कहा है। एमडीएम योजना के डायरेक्टर को इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है।
सहरसा के डीएम की ओर से बुधवार को अदालत में बताया गया कि कुल 189 बच्चों को अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था। बच्चे जैसे-जैसे ठीक होते गए, उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।
गौरतलब है कि बिहार के 68,795 सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को स्कूल में मिड डे मील भोजन कराया जाता है। इस मामले पर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 2 जून को होगी।
(रिपोर्ट- शंभू शरण)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।