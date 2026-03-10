Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

गर्ल डांसर के लिए बारात में जमकर चले लाठी-डंडे, 17 साल के लड़के की मौत से शादी में मातम

Mar 10, 2026 09:18 pm ISTSudhir Kumar हिन्दुस्तान, घोसी, निज संवाददाता
share Share
Follow Us on

बैना गांव निवासी सुरेंद्र चौधरी की पुत्री की शादी थी। पटना जिले के फतेहपुर गांव से बारात आयी हुई थी। वैवाहिक कार्यक्रम चल रहा था और नाच प्रोग्राम में नर्तकियां नाच रही थी। इसी दौरान बारात के कुछ लड़कों के साथ शराती पक्ष के कुछ युवक के साथ विवाद में मारपीट शुरू हो गई।

गर्ल डांसर के लिए बारात में जमकर चले लाठी-डंडे, 17 साल के लड़के की मौत से शादी में मातम

बिहार के जहानाबाद में शादी समारोह में नर्तकियों के नृत्य देखने के क्रम में बाराती और शराती पक्ष के लोग भिड़ गए। इस क्रम में लाठी डंडे चले जिसमें घायल 17 वर्षीय एक किशोर की मौत हो गयी। मृतक किशोर सनी कुमार पटना जिले के दीदारगंज थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव निवासी सदन पंडित का पुत्र बताया जाता है। मंगलवार की दोपहर बारात आए एक किशोर की मौत की होने की खबर जैसे ही गांव में पहुंची मातमी सन्नाटा पसर गया। घटना घोसी थाना क्षेत्र के बैना गांव की है।

मिली जानकारी के अनुसार बैना गांव निवासी सुरेंद्र चौधरी की पुत्री की शादी थी। पटना जिले के फतेहपुर गांव से बारात आयी हुई थी। वैवाहिक कार्यक्रम चल रहा था और नाच प्रोग्राम में नर्तकियां नाच रही थी। इसी दौरान बारात के कुछ लड़कों के साथ शराती पक्ष के कुछ युवक के साथ विवाद शुरू हो गया जिसके बाद लाठी- डंडे से बाराती पक्ष के साथ शरारती पक्ष के कुछ लोगों ने मारपीट शुरू कर दिया। बात बढ़ी तो इस दौरान बाराती पक्ष के लोग भागने लगे। काफी देर बाद जब लोग अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढने लगे तो सनी अचेत अवस्था में जख्मी खेत में गिर पड़ा था। परिवार के लोग उसे इलाज के लिए लेकर जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया। सदर अस्पताल के चिकित्सक ने मंगलवार की सुबह बेहतर इलाज को लेकर किशोर को पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया।

ये भी पढ़ें:बहू ने ही बेटे को मरवाया, बिहार में लाश मिलने पर बोली मां; अवैध संबंध की चर्चा

पीएमसीएच जाने के क्रम में सनी की रास्ते में मौत हो गई। इसके बाद शव को घोसी थाना लाया गया। मामले में पुलिस प्रक्रिया पूरा करने के बाद शव को पोस्टमार्टम को लेकर सदर अस्पताल जहानाबाद भेजा गया है। इस सिलसिले में परिजनों ने बताया कि वे लोग फतेहपुर गांव से सोमवार को अर्जुन चौधरी के पुत्र साहिल चौधरी की शादी में शामिल होने को लेकर बारात लेकर बैना गांव पहुंचे थे। एसडीपीओ संजीव कुमार ने बताया कि पुलिस मामले में अज्ञात लोगों के विरुद्ध मृतक किशोर के पिता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें:सीतामढ़ी में थानेदार पर छात्रा के यौन शोषण का आरोप, मधुबनी में बच्ची से रेप

इस घटना से गांव में तनाव और मातम का माहौल बन गया है। इसे देखते हुए पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है। एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मृत बच्चे के परिजनों से जानकारी ली जा रही है। गांव में भी पुलिस घटना को लेकर तथ्यों का पता लगा रही है। जो भी दोषी होंगे उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:मुर्दा बन सेना से की ठगी; पूर्व फौजी-पत्नी पर FIR, खुद की मौत का रचा था स्वांग!
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News Bihar Crime News Bihar Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।