बिहार में 6.58 लाख करोड़ के निवेश का रास्ता साफ; 170 राष्ट्रीय परियोजनाएं मंजूर

संक्षेप: डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार में कुल 170 राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं प्रगति पर हैं। इनमें कुल 6.58 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। वहीं, 110 परियोजनाएं 5.30 लाख करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न चरणों में निर्माणाधीन हैं।

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में 6.58 लाख करोड़ के निवेश से 170 राष्ट्रीय परियोजनाएं मंजूर हो चुकी हैं। इनमें से 96 फीसदी परियोजनाओं के निर्माण की बाधाएं दूर कर ली गयी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीते दिनों हुई राज्य के मुख्य सचिवों की बैठक में इन परियोजनाओं पर चर्चा हुई, जिसके बाद बिहार से जुड़ी इन परियोजनाओं को गति मिली है।

सोमवार को देशरत्न मार्ग स्थित आवासीय कार्यालय में प्रेस वार्ता कर सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार में कुल 170 राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं प्रगति पर हैं। इनमें कुल 6.58 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गति शक्ति (पीएमजी) पोर्टल पर इनकी निगरानी हो रही है। इनमें से 1.28 लाख करोड़ रुपये लागत की 60 परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूर्ण कर जनता को समर्पित की जा चुकी हैं। वहीं, 110 परियोजनाएं 5.30 लाख करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न चरणों में निर्माणाधीन हैं।

डिप्टी सीएम ने बताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की 72 परियोजनाओं से संबंधित सभी 124 मुद्दों का 100 प्रतिशत समाधान किया जा चुका है। सबसे अधिक 167 समस्याएं भूमि अधिग्रहण से जुड़ी थीं। इसके अलावा वन एवं पर्यावरण स्वीकृतियों से जुड़े 32 और राइट ऑफ वे/राइट ऑफ यूज से जुड़े 23 मुद्दे सामने आये। उन्होंने बताया कि बिहार में रेलवे क्षेत्र में 38 परियोजनाएं चल रही हैं, जो बिहार को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से और अधिक मजबूती से जोड़ रही हैं। इसके अलावा बिजली, तेल एवं गैस, दूरसंचार, शहरी अवसंरचना और जलमार्ग क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है।

निवेश की 41 प्रमुख परियोजनाएं उपमुख्यमंत्री सह गृहमंत्री चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री की प्रगति प्रणाली के अंतर्गत बिहार में कुल 2.13 लाख करोड़ रुपये के निवेश की 41 प्रमुख परियोजनाएं हैं। इनमें से 51,833 करोड़ रुपये की 12 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि शेष 29 परियोजनाएं 1.62 लाख करोड़ रुपये की लागत से तेजी से प्रगति पर हैं। परियोजनाओं से जुड़े कुल 266 मुद्दों की पहचान की गई थी, जिनमें से 96 प्रतिशत यानि 255 मुद्दों का समाधान कर लिया गया है।