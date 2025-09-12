चंद किलो धान पर 2 कुर्बान; टंकी से अनाज के बोरे निकालते 17 साल के तबरेज और 16 के शिव की मौत

घर में बन रही टंकी में धान के बोरे रखे हुए थे। दोनों किशोरों को निकालने के लिए बोला गया। धान निकालने टंकी में गए दोनों बच्चों की दम धुटने से मौत हो गई।

बिहार के पश्चिम चंपारण में दम घुट कर दो किशोरों की मौत हो गई। श्रीनगर थाना क्षेत्र के बगही बघम्बरपुर पंचायत में शुक्रवार को यह दर्दनाक हादसा हुआ। वार्ड नंबर 12 में शकील मियां के घर बिजली का काम करने पहुंचे दो किशोरों की शौचालय की टंकी में मौत हो गई। घटना से पूरे गांव में मातम पसर गया और परिजनों के चित्कार से गांव गुंजने‌ लगा।

स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार, बिजली मिस्त्री सरफराज मियां अपने साथियों के साथ शकील मियां के घर पर बिजली का काम करने पहुंचे थे। इसी दौरान वह कुछ सामान लेने के लिए बथानी चौक चले गए। वापस लौटने पर देखा कि दोनों किशोर शौचालय की टंकी में गिरे पड़े हैं और उनकी मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि घर में शौचालय की टंकी का निर्माण कार्य चल रहा था। टंकी में बोरे में धान रखे गए थे। काम के दौरान टंकी से धान निकालने की बात कही गई थी। दोनों किशोर जब टंकी के अंदर गए तो बाहर नहीं निकल पाए और दम घुटने से उनकी मौत हो गई।

मृतकों की पहचान बघमंबरपुर निवासी हमीद मियां के 17 वर्षीय पुत्र तबरेज मियां और रुदल राम के 16 वर्षीय पुत्र शिव राम के रूप में की गई है। घटना की जानकारी मिलते ही श्रीनगर थानाध्यक्ष अमित कुमार पाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच भेज दिया है।