40 हजार रुपये लेकर बंदूक सप्लाई नहीं की, बिहार में 17 साल के लड़के को मारकर गाड़ दिया

दरभंगा जिले के सुपौल बाजार में 40 हजार रुपये लेकर हथियार सप्लाई नहीं करने पर 17 साल के एक लड़के की अपहरण कर हत्या कर दी गई, फिर उसे मिट्टी में गाड़ दिया गया। 

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, बिरौल (दरभंगा)Tue, 26 Aug 2025 11:08 AM
बिहार के दरभंगा जिले में 40 हजार रुपये लेकर हथियार (बंदूक) सप्लाई नहीं करने पर 17 साल के लड़के की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। आरोपियों ने उसे मारकर बगीचे में गाड़ दिया। यह वारदात बिरौल की है। सुपौल बाजार से बीते 12 दिन पहले 17 वर्षीय छात्र कृष्ण कुमार मंडल को आरोपियों ने उठाया था। घटना का मुख्य आरोपी बलराम झा है, जो कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के मैरची गांव का रहने वाला है।

सूत्रों की माने तो घटना के बलराम झा ने हथियार खरीदने के लिए 3 महीने पहले कृष्ण कुमार मंडल को 40000 रुपये एडवांस दिए थे। मगर छात्र कृष्ण मंडल ने हथियार की सप्लाई नहीं की। फिर बलराम एडवांस दिया हुआ पैसा वापस करने पर दबाव बनाने लगा। कृष्ण कुमार ने टालमटोल की तो आरोपी ने उसकी अपहरण कर हत्या की साजिश नाटकीय ढंग से रची। बलराम ने खानपुर गांव के एक नाबालिग लड़के को अपने जाल में फंसाकर लाइनर का काम कराया। नाबालिग को पुलिस ने पकड़कर न्यायिक हिरासत में भेजा है।

कृष्ण कुमार 14 अगस्त को खानपुर से कोचिंग से लौटते समय 17 नंबर कोठी पुल चौक पर उसे जन्म दिन मानने का बहाना बना कर उसे ई रिक्शा पर अपने शागिर्दों के साथ उसे अपने नानी गांव पोखराम के लिए रवाना हुआ। लेकिन पोखराम पहुंचने पहले उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद आदर्श कुमार एवं कोमल झा उर्फ रेमु के सहयोग से रैमु के आम के बगीचा में गड्ढा खोद कर गाड़ दिया गया। इसकी रेकी बलराम झा के पिता सुरेश झा रोजना करते थे।

इसका राज बगीचा मालिक एवं रेमु के पिता राधे श्याम झा ने खोलते हुए पुलिस को शव बरामद करने सहयोग किया है। इसमें सुरेश झा साक्ष्य मिटाने एवं हत्या में सहयोग करने के आरोपी बनाया गया है। सुरेश झा अयोध्या में तांत्रिक का काम करता है। पुलिस उपाधीक्षक बिरौल प्रभाकर तिवारी ने बताया कि कोमल झा उर्फ रेमु की गिरफ्तारी हो गई है।

इसमें, खानपुर गांव के विजय पंडित, ग्यारी गांव के मोहम्मद दानिश तथा मृतक के चचेरा भाई सोनू कुमार मंडल पर अपहृत छात्र की मां मधु देवी ने उक्त तीनों नामजद आरोपी को निर्दोष बताया है। अन्य ग्रामीणों से पूछताछ करने पर एवं कई एंगल से जांच करने पर कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला है। इससे तत्काल निर्दोष मानते हुए उसे छोड़ दिया गया। हालांकि पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। जल्दी सभी शागिर्दों को गिरफ्त में ले लिया जाएगा।