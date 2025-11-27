Hindustan Hindi News
नवादा में 17 साल के लड़के की कस्टडी में मौत, लड़की के साथ थाने ले गई थी पुलिस; 3 सस्पेंड

संक्षेप:

नवादा जिले के काशीचक थाने में पुलिस कस्टडी में 17 साल के एक लड़के की मौत हो गई। प्रेम प्रसंग के मामले में पुलिस ने उसे प्रेमिका के साथ उठाया था। परिजन ने पुलिस पर लड़की के परिजन के साथ मिलकर हत्या का आरोप लगाया है। जबकि पुलिस इसे सुसाइड बता रही है।

Thu, 27 Nov 2025 07:25 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, काशीचक (नवादा)
बिहार के नवादा जिले के काशीचक थाना में बुधवार की रात पुलिस कस्टडी (अभिरक्षा) में एक किशोर की मौत हो गई। पुलिस प्रेम प्रसंग के मामले में किशोर और उसकी प्रेमिका को थाने ले गई थी। परिजन का आरोप है कि पुलिस अभिरक्षा में उसके साथ मारपीट कर हत्या कर दी गई। जबकि पुलिस का कहना है कि किशोर ने अपनी शॉल से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस मामले में नवादा एसपी ने काशीचक थानाध्यक्ष समेत तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है।

इस मामले में गुरुवार सुबह मृतक के परिजन ने थाना क्षेत्र के बौरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के समीप काशीचक-वारिसलीगंज रोड को जाम कर दिया। मृतक की पहचान बौरी गांव के अशोक पंडित के 17 वर्षीय पुत्र सन्नी कुमार के रूप में की गई है।

मृतक के परिजन के मुताबिक, दो दिन पहले सन्नी प्रेम प्रसंग में थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की को लेकर भाग गया था। दोनों बुधवार शाम करीब 5 बजे बौरी वापस लौटे। इस पर लड़के के परिजन ने काशीचक थाने की पुलिस को मामले की सूचना दी। इसके बाद डायल 112 की टीम उनके घर पहुंची। परिजन ने प्रेमी युगल को पुलिस के हवाले कर दिया।

मृतक के भाई जितेंद्र ने बताया कि वह रात में 9 बजे अपने भाई के लिए खाना लेकर थाना गया था, लेकिन उसे भाई से मिलने नहीं दिया गया। करीब एक घंटे तक वह थाना में इंतजार करते रहा। बावजूद भाई से उसकी मुलाकात नहीं हुई और वह बगैर खाना दिए वापस घर लौट गया।

उसका कहना है कि रात तकरीबन 12 बजे पुलिस सन्नी का शव लेकर घर पहुंची और बताया कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सन्नी की प्रेमिका का भाई बिहार पुलिस का जवान है। इसलिए काशीचक थाने की पुलिस उसके कहने में आ गई और लड़की के परिजन ने थाने में ही सन्नी की पीट-पीटकर हत्या कर दी।

नवादा के एसपी अभिनव धीमान ने कहा कि काशीचक थाना में किशोर के फांसी लगाने की सूचना मिली। इस मामले की जांच के लिए एफएसएल टीम को मौके पर भेजा गया। पकरीबरावां एसडीपीओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर घटना में प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए थानाध्यक्ष, एएसआई और चौकीदार को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले की पूरी जांच कराई जा रही है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
