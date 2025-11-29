Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar News17 year old boy dies after thrown from moving train in Begusarai by criminals
बेगूसराय में मोबाइल छीनने से रोकने पर 17 साल के लड़के को चलती ट्रेन से फेंका, मौत

बेगूसराय में मोबाइल छीनने से रोकने पर 17 साल के लड़के को चलती ट्रेन से फेंका, मौत

संक्षेप:

बिहार के बेगूसराय में बदमाशों ने मोबाइल छीनने से रोकने पर 17 साल के एक लड़के को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। किशोर दिल्ली से अपनी चचेरी बहन की शादी में शामिल होने खगड़िया जिले स्थित घर लौट रहा था। 

Sat, 29 Nov 2025 06:30 AMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, निज प्रतिनिधि, बेगूसराय
share Share
Follow Us on

बिहार में चलती ट्रेन में छिनतई और लूट की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला बेगूसराय से आया है। बेगूसराय-खगड़िया रेलखंड पर लोहियानगर ओवरब्रिज के पास शुक्रवार को बदमाशों ने मोबाइल छीनने का विरोध करने पर 17 साल के एक लड़के को चलती ट्रेन से फेंक दिया। इससे किशोर की मौत हो गई। वह दो दिन बाद होने वाली चचेरी बहन की शादी में दिल्ली से घर जा रहा था। उसकी मौत से मातम छा गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मृतक की पहचान खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र के मायथान निवासी चंदन यादव के बेटे रवि कुमार के रूप में हुई। यह घटना पाटलिपुत्र से पूर्णिया कोर्ट जा रही जनहित एक्सप्रेस की बताई जा रही है। किशोर ट्रेन के कोच में गेट पर ही मोबाइल फोन लेकर बैठा हुआ था। तभी वहां पहुंचे बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया।

बेगूसराय जीआरपी थानाध्यक्ष सुशील कुमार ने मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटनास्थल के समीप मृतक की रोती-बिलखती बहन ने बताया कि उसका भाई दिल्ली से कमाकर अपने चचेरे भाई के साथ घर लौट रहा था। 30 नवंबर को चचेरी बहन की शादी थी।

उसने बताया कि बेगूसराय रेलवे स्टेशन से शुक्रवार को ट्रेन खुलते ही बदमाशों ने उसके भाई का मोबाइल छीन लिया। जब उसने विरोध किया तो उसे धक्का मारकर चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

(तस्वीर सांकेतिक है, जिसे एआई से तैयार किया गया है)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Train Begusarai Khagaria अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।