बेगूसराय में मोबाइल छीनने से रोकने पर 17 साल के लड़के को चलती ट्रेन से फेंका, मौत

संक्षेप: बिहार के बेगूसराय में बदमाशों ने मोबाइल छीनने से रोकने पर 17 साल के एक लड़के को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। किशोर दिल्ली से अपनी चचेरी बहन की शादी में शामिल होने खगड़िया जिले स्थित घर लौट रहा था।

बिहार में चलती ट्रेन में छिनतई और लूट की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला बेगूसराय से आया है। बेगूसराय-खगड़िया रेलखंड पर लोहियानगर ओवरब्रिज के पास शुक्रवार को बदमाशों ने मोबाइल छीनने का विरोध करने पर 17 साल के एक लड़के को चलती ट्रेन से फेंक दिया। इससे किशोर की मौत हो गई। वह दो दिन बाद होने वाली चचेरी बहन की शादी में दिल्ली से घर जा रहा था। उसकी मौत से मातम छा गया।

मृतक की पहचान खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र के मायथान निवासी चंदन यादव के बेटे रवि कुमार के रूप में हुई। यह घटना पाटलिपुत्र से पूर्णिया कोर्ट जा रही जनहित एक्सप्रेस की बताई जा रही है। किशोर ट्रेन के कोच में गेट पर ही मोबाइल फोन लेकर बैठा हुआ था। तभी वहां पहुंचे बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया।

बेगूसराय जीआरपी थानाध्यक्ष सुशील कुमार ने मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटनास्थल के समीप मृतक की रोती-बिलखती बहन ने बताया कि उसका भाई दिल्ली से कमाकर अपने चचेरे भाई के साथ घर लौट रहा था। 30 नवंबर को चचेरी बहन की शादी थी।

उसने बताया कि बेगूसराय रेलवे स्टेशन से शुक्रवार को ट्रेन खुलते ही बदमाशों ने उसके भाई का मोबाइल छीन लिया। जब उसने विरोध किया तो उसे धक्का मारकर चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।