17 का प्रेमी, 16 की प्रेमिका, पेड़ से लटकी मिली दोनों की लाश; हत्या या सुसाइड में उलझी पुलिस

संक्षेप: समस्तीपुर मे एक प्रेमी जोड़े का शव पेड़ से लटका हुआ मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गयी। शव को देखने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए।

Bihar News: बिहार के समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र के मेहसारी पंचायत वार्ड संख्या-8 में शनिवार की सुबह एक प्रेमी जोड़े का शव पेड़ से लटका हुआ मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गयी। शव को देखने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए। सूचना मिलते ही उजियारपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

करीब दो घंटे बाद लड़के की पहचान विभूतिपुर थाना क्षेत्र के केराई वार्ड 11 निवासी अक्षय सिंह के 17-18 वर्षीय पुत्र पंकज कुमार के रूप में हुई। वहीं लड़की की पहचान भी उसी गांव की 16 वर्षीय किशोरी के रूप में की गई है। दोनों के शव एक साथ लिपटे पेड़ से लटकते मिलने से पूरे इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं।

इधर, घटना की खबर मिलते ही लड़के के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। पंकज के भाई ने बताया कि वह शुक्रवार की शाम घर से निकला था लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चला। सुबह ग्रामीणों के माध्यम से दोनों के शव मिलने की सूचना मिली तो वे घटनास्थल पर पहुंचे। परिजनों का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं लगती, बल्कि हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया गया है। लड़की की पहचान के बारे में परिजनों ने अनभिज्ञता जताई।