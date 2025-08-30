17 लाख कैश, 20 लाख के गहने; निगरानी की रेड में RWD के एक और इंजीनियर की काली कमाई मिली

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के छापे में मोकामा में तैनात सहायक अभियंता नागेंद्र कुमार के ठिकानों की तलाशी मेंआवास से 17.60 लाख कैश, 20 लाख रुपये के सोने चांदी के आभूषण, सात विभिन्न बैंकों का पासबुक और चार जमीन का मूल डीड बरामद हुआ है।

ग्रामीण कार्य विभाग के मोकामा में तैनात सहायक अभियंता नागेंद्र कुमार के ठिकानों की तलाशी में उनके आवास से 17.60 लाख रुपये नकद, करीब 20 लाख रुपये के सोने चांदी के आभूषण, सात विभिन्न बैंकों का पासबुक और चार जमीन का मूल डीड बरामद हुआ है। इसके साथ ही एक भवन निर्माण से संबंधित एकरारनामा, एक जमीन का वय बयाना से संबंधित कागजात, भारतीय जीवन बीमा में निवेश संबंधित पांच रसीद, एक हुण्डेय कार एवं एक मारूति कार और एक टीभीएस मोटरसाईकल बरामद किया गया है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के मुताबिक प्राप्त कागजातों का विश्लेषण किया जा रहा है, साथ ही कांड का अनुसंधान भी जारी है।

इससे पहले शुक्रवार को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने सहायक अभियंता नागेंद्र कुमार पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। इसके साथ ही देर शाम उनके पटना और गया जी स्थित तीन ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई थी। यह छापेमारी पटना के उत्तरी श्रीकृष्णापुरी स्थित किराए के फ्लैट, मोकामा स्थित उनके कार्यालय और गयाजी जिला अंतर्गत चंदौती थाना के कुजाप गांव में हुई थी।