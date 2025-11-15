17.7% आबादी, सिर्फ 10 ही बने विधायक! बिहार में मुस्लिम विधायक 34 साल में सबसे कम

Hindustan Hindi News
17 7 percent population only 10 elected as MLAs Bihar has the lowest number of Muslim MLAs in 34 years
संक्षेप: तेजस्वी यादव की आरजेडी के असिफ अहमद बिस्फी से जीते। वहीं कुख्यात बाहुबली शाहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब रघुनाथपुर से विजयी हुए। शाहाबुद्दीन के परिवार की यह 21 साल बाद पहली चुनावी जीत है।

Sat, 15 Nov 2025 10:10 AMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जबकि महागठबंधन को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। चुनावी नतीजों के बीच एक बड़ा राजनीतिक संकेत यह भी है कि इस बार बिहार विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की संख्या 1990 के बाद सबसे कम होकर सिर्फ 10 पर सिमट गई है। यह लगातार आठ चुनावों में सबसे कम प्रतिनिधित्व माना जा रहा है।

जनसंख्या 17.7%, पर उम्मीदवार कम

राज्य की कुल आबादी में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी 17.7% है (राज्य जाति सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार)। इसके बावजूद इस बार न तो महागठबंधन और न ही एनडीए ने 2020 की तुलना में अधिक मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। इसका सीधा असर समुदाय के विधायी प्रतिनिधित्व पर पड़ा।

AIMIM का उभार जारी, पांच में पांच सीटें जीतीं

महागठबंधन में शामिल करने से इनकार किए जाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए पांच सीटों पर जीत दर्ज की। ये सभी सीटें मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र- अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज से हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने अमौर से जीत हासिल की। 2020 में भी AIMIM ने ये सभी पांच सीटें जीती थीं।

जेडीयू के चार में सिर्फ एक उम्मीदवार कामयाब

नीतीश कुमार की जेडीयू ने इस बार चार मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें सिर्फ मोहम्मद जमा खान चैंपुर (कैमूर) से जीत की ओर अग्रसर रहे। वे 2020 में बसपा के टिकट पर इसी सीट से जीते थे और बाद में जेडीयू में शामिल हुए। चैंपुर मुस्लिम बहुल सीट नहीं है, इसलिए बीजेपी ने हिंदू वोटरों को साधने के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार किया।

एलजेपी (RV) का दांव असफल

चिराग पासवान की एलजेपी (रामविलास) ने किशनगंज के बहादुरगंज से मोहम्मद कलीमुद्दीन को टिकट दिया, लेकिन वे तीसरे स्थान पर रहे। यहां AIMIM के मोहम्मद तौसीफ आलम ने 28,700 से अधिक वोटों के अंतर से जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही।

RJD के दो चेहरे जीते- असिफ अहमद और ओसामा साहब

कांग्रेस ने दो सीटें बरकरार रखीं, लेकिन CLP नेता हारे

सीमांचल में कांग्रेस ने 2020 जैसा प्रदर्शन दोहराया। किशनगंज से मोहम्मद कमरुल होदा और अररिया से अब्दुर रहमान जीतने में सफल रहे। हालांकि कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान को जेडीयू के दुलाल चंद्र गोस्वामी ने 18,368 वोटों से हरा दिया। बिहार में मुस्लिम प्रतिनिधित्व के इतिहास पर नजर डालें तो पिछले तीन दशकों में इसमें उतार-चढ़ाव साफ दिखाई देता है।

वर्ष 2010 में विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की संख्या 19 थी, जो कुल सदस्यों का 7.81% थी। इसके बाद 2015 के चुनाव में यह प्रतिनिधित्व अपने चरम पर पहुंच गया, जब 24 मुस्लिम विधायक चुने गए और अनुपात बढ़कर 9.87% हो गया। लेकिन 2020 के चुनाव में यह संख्या फिर घटकर 19 पर आ गई, यानी प्रतिनिधित्व दोबारा 7.81% पर लौट आया। अब ताजा चुनावों में स्थिति सबसे चिंताजनक हो गई है, क्योंकि मुस्लिम विधायकों की संख्या मात्र 10 रह गई है- जो 1990 के बाद का सबसे कम प्रतिनिधित्व है। 2010 में जेडीयू के 7, आरजेडी के 6, कांग्रेस के 3 और एलजेपी के 2 मुस्लिम विधायक चुने गए थे। भाजपा का एकमात्र मुस्लिम चेहरा सबा जफर अमौर से जीते थे। 2015 में महागठबंधन की लहर के दौरान मुस्लिम प्रतिनिधित्व लगभग 10% पहुंच गया था। 2020 में यह फिर घटकर 19 पर पहुंच गया था।

Bihar Elections Bihar Politics Bihar Assembly Results 2025 अन्य..
