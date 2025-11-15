17.7% आबादी, सिर्फ 10 ही बने विधायक! बिहार में मुस्लिम विधायक 34 साल में सबसे कम

संक्षेप: तेजस्वी यादव की आरजेडी के असिफ अहमद बिस्फी से जीते। वहीं कुख्यात बाहुबली शाहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब रघुनाथपुर से विजयी हुए। शाहाबुद्दीन के परिवार की यह 21 साल बाद पहली चुनावी जीत है।

एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जबकि महागठबंधन को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। चुनावी नतीजों के बीच एक बड़ा राजनीतिक संकेत यह भी है कि इस बार बिहार विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की संख्या 1990 के बाद सबसे कम होकर सिर्फ 10 पर सिमट गई है। यह लगातार आठ चुनावों में सबसे कम प्रतिनिधित्व माना जा रहा है।

जनसंख्या 17.7%, पर उम्मीदवार कम राज्य की कुल आबादी में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी 17.7% है (राज्य जाति सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार)। इसके बावजूद इस बार न तो महागठबंधन और न ही एनडीए ने 2020 की तुलना में अधिक मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। इसका सीधा असर समुदाय के विधायी प्रतिनिधित्व पर पड़ा।

AIMIM का उभार जारी, पांच में पांच सीटें जीतीं महागठबंधन में शामिल करने से इनकार किए जाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए पांच सीटों पर जीत दर्ज की। ये सभी सीटें मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र- अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज से हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने अमौर से जीत हासिल की। 2020 में भी AIMIM ने ये सभी पांच सीटें जीती थीं।

जेडीयू के चार में सिर्फ एक उम्मीदवार कामयाब नीतीश कुमार की जेडीयू ने इस बार चार मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें सिर्फ मोहम्मद जमा खान चैंपुर (कैमूर) से जीत की ओर अग्रसर रहे। वे 2020 में बसपा के टिकट पर इसी सीट से जीते थे और बाद में जेडीयू में शामिल हुए। चैंपुर मुस्लिम बहुल सीट नहीं है, इसलिए बीजेपी ने हिंदू वोटरों को साधने के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार किया।

एलजेपी (RV) का दांव असफल चिराग पासवान की एलजेपी (रामविलास) ने किशनगंज के बहादुरगंज से मोहम्मद कलीमुद्दीन को टिकट दिया, लेकिन वे तीसरे स्थान पर रहे। यहां AIMIM के मोहम्मद तौसीफ आलम ने 28,700 से अधिक वोटों के अंतर से जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही।

RJD के दो चेहरे जीते- असिफ अहमद और ओसामा साहब तेजस्वी यादव की आरजेडी के असिफ अहमद बिस्फी से जीते। वहीं कुख्यात बाहुबली शाहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब रघुनाथपुर से विजयी हुए। शाहाबुद्दीन के परिवार की यह 21 साल बाद पहली चुनावी जीत है। आरजेडी ने यहां यादव, मुस्लिम, ईबीसी, दलित और सवर्ण वोटों के समीकरण को ध्यान में रखते हुए ओसामा को टिकट दिया था।

कांग्रेस ने दो सीटें बरकरार रखीं, लेकिन CLP नेता हारे सीमांचल में कांग्रेस ने 2020 जैसा प्रदर्शन दोहराया। किशनगंज से मोहम्मद कमरुल होदा और अररिया से अब्दुर रहमान जीतने में सफल रहे। हालांकि कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान को जेडीयू के दुलाल चंद्र गोस्वामी ने 18,368 वोटों से हरा दिया। बिहार में मुस्लिम प्रतिनिधित्व के इतिहास पर नजर डालें तो पिछले तीन दशकों में इसमें उतार-चढ़ाव साफ दिखाई देता है।