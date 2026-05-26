Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बिहार के 1600 युवा साइबर गुलामी के जाल में! थाईलैंड-म्यांमार में फंसे; EOU जांच में जुटी

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, पटना
share

Bihar News Today: अच्छी नौकरी के लालच में थाईलैंड-कंबोडिया गए 1600 बिहारी वापस नहीं लौटे हैं। एजेंसियों को साइबर गुलामी की आशंका है। 39 ट्रेवल एजेंसियों पर मानव तस्करी का केस दर्ज हो सकता है।

बिहार के 1600 युवा साइबर गुलामी के जाल में! थाईलैंड-म्यांमार में फंसे; EOU जांच में जुटी

Bihar News Today: विदेश में ऊंचे वेतन वाली शानदार नौकरी का सपना देखकर दक्षिण एशियाई देशों का रुख करने वाले बिहार के 1600 नागरिक अब तक अपने वतन वापस नहीं लौटे हैं। इन सभी का वीजा समाप्त हो चुका है, लेकिन इनके घर न लौटने से केंद्र और राज्य सरकार की नींद उड़ गई है। केंद्र सरकार के 'इंडियन साइबर क्राइम कोआर्डिनेशन सेंटर' (I4C) से इनपुट मिलने के बाद बिहार की जांच एजेंसियां, खासकर आर्थिक अपराध इकाई (EOU) पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। एजेंसियों को आशंका है कि इन नागरिकों को बंधक बनाकर उनका इस्तेमाल साइबर गुलामी के लिए किया जा रहा है।

फेसबुक-इंस्टाग्राम पर विज्ञापन, फिर जब्त कर लेते हैं पासपोर्ट

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय साइबर माफिया सोशल मीडिया जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऊंचे वेतन का लुभावना विज्ञापन देते हैं। इन विज्ञापनों के झांसे में आकर जब बेरोजगार युवा सक्रिय दलालों के संपर्क में आते हैं, तो उन्हें टूर एंड ट्रेवल एजेंसियों के माध्यम से थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस और म्यांमार जैसे देशों में भेज दिया जाता है। विदेश पहुंचते ही इन युवाओं का पासपोर्ट जबरन जब्त कर लिया जाता है और उन्हें बंधक बनाकर साइबर ठगी के बड़े कॉल सेंटरों में बैठा दिया जाता है। वहां उन्हें अपनी ही भाषा में बिहार, झारखंड और यूपी के लोगों को ठगने का तरीका सिखाकर उनसे जबरन अपराध कराया जाता है।

गोपालगंज, सीवान और मोतिहारी के सबसे ज्यादा लोग फंसे

पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक, घर नहीं लौटने वाले इन 1600 बिहारियों में सबसे ज्यादा संख्या बिहार के गोपालगंज, सीवान, मोतिहारी, बगहा, बेतिया, गया और दरभंगा के युवाओं की है। प्रशासन अब इन नागरिकों के स्थायी पते पर जाकर परिजनों से मिलकर भौतिक सत्यापन कर रहा है ताकि असल स्थिति का पता चल सके। बता दें कि हाल ही में करीब 60 नागरिकों को ठगों के चंगुल से मुक्त कराकर देश वापस लाया गया था।

39 संदिग्ध ट्रेवल एजेंसियों पर कसेगा शिकंजा

इस पूरे अंतरराष्ट्रीय रैकेट में शामिल होने के शक में जांच एजेंसियों ने 39 टूर एंड ट्रेवल एजेंसियों को चिह्नित किया है। ये एजेंसियां दिल्ली, एनसीआर और बिहार में सक्रिय हैं। जल्द ही इन ट्रेवल एजेंसियों के संचालकों से कड़ी पूछताछ की जाएगी और उनके खिलाफ मानव तस्करी व धोखाधड़ी की गंभीर धाराओं में FIR दर्ज हो सकती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें:बिहार पुलिस होगी हाई-टेक, 4 महीने में राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ेंगे सभी थाने
ये भी पढ़ें:बिहार में लू से बचकर रहें, ऑरेंज अलर्ट जारी; सीमांचल के 4 जिलों में भारी बारिश
ये भी पढ़ें:बिहार विधान परिषद की इन सीटों पर चुनाव की आहट तेज, जानें वोटर लिस्ट के डेट

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
Bihar News In Hindi Bihar News Today Live Hindustan अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।