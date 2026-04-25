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16 साल के लड़के का पेट काटा, गला रेता; शादी में गए किशोर की पटना में बेरहमी से हत्या

Apr 25, 2026 02:45 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, खुसरूपुर (पटना)
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पटना जिले के खुसरूपुर में शादी समारोह में गए एक लड़के की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। उसका शव सुबह एक खेत से मिला है। आधी रात तक वह शादी समारोह में मौजूद था। 

16 साल के लड़के का पेट काटा, गला रेता; शादी में गए किशोर की पटना में बेरहमी से हत्या

Patna News: बिहार के पटना जिले से 16 साल के लड़के की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। शादी समारोह में गए किशोर की धारदार हथियार से पेट और गला रेतकर हत्या कर दी गई। यह वारदात पटना के ग्रामीण इलाके खुसरूपुर थाना क्षेत्र की है। शनिवार सुबह जगमालबीघा के बधार में उसका शव एक खेत में पड़ा हुआ मिला। उसे आखिरी बार देर रात शादी समारोह में देखा गया था।

फतुहा की कंपनी में काम करता था

किशोर की पहचान कटौना गांव निवासी नीतीश पासवान के बेटे अंकित कुमार के रूप में हुई है। अंकित पटना के फतुहा में अपने पिता के साथ एक निजी कंपनी में काम करता था। गांव में शादी थी तो वह उसमें शामिल होने शुक्रवार को ही घर आया था। बधार में शव मिलने की सूचना पर खुसरूपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अंकित की मौत के बाद घर वालों में कोहराम मचा हुआ है।

प्रेम प्रसंग का एंगल भी खंगाल रही पुलिस

पुलिस के अनुसार किशोर के पेट और गर्दन पर धारदार हथियार से वार किया गया है। पटना ग्रामीण एसपी कुंदन कुमार ने भी शनिवार को घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की विस्तृत जानकारी ली। अंकित की हत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस फिलहाल सभी संभावित कारणों को ध्यान में रखते हुए जांच में जुटी है। प्रेम प्रसंग के एंगल को भी खंगाला जा रहा है।

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शादी से घर नहीं लौटा अंकित

परिजन के मुताबिक अंकित शुक्रवार की आधी रात करीब 12 बजे तक शादी समारोह स्थल पर ही था। इसके बाद से वह गायब हो गया। रात में जब घर नहीं लौटा तो परिजन चिंता करने लगे। फिर सुबह उसका शव मिलने से सनसनी फैल गई।

गांव के ही लड़के पर संदेह, घर पर ताला मारकर परिवार संग फरार

परिजन का आरोप है कि जिस जगमालबीघा में जिस जगह शव मिला, उस ओर गांव के ही एक लड़के को जाते हुए देखा गया था। घटना के बाद से वह युवक अपने परिवार सहित फरार है। उसके घर पर ताला लगा हुआ है। परिजन उस पर ही हत्या का आरोप लगा रहे हैं।

एक युवक हिरासत में

वहीं, पुलिस ने संदेह के आधार पर एक युवक को हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि अंकित की हत्या किसने और किस वजह से की।

(खुसरूपुर से हिन्दुस्तान संवाददाता की रिपोर्ट)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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