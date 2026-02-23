जेडीयू का प्रखंड अध्यक्ष बनने को 16 नेता मैदान में आए, मारपीट की नौबत आई तो चुनाव ही स्थगित

जनता दल यूनाइटेड (JDU) में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। रामनगर में जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष पद पर 16 नेताओं ने नामांकन कर दिया। उनके समर्थकों में मारपीट की नौबत आई तो चुनाव ही स्थगित करना पड़ा।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। कई प्रखंडों में अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चयन किया जा रहा है। हालांकि, कुछ प्रखंडों में एक ही पद पर आवेदन ज्यादा होने की वजह से चुनाव स्थगित करने पड़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सोमवार को पश्चिम चंपारण जिले से आया। यहां रामनगर में जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष पद के लिए 16 लोगों ने आवेदन कर दिया। इसे लेकर भारी हंगामा मच गया। जब कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की नौबत आई तो चुनाव को स्थगित करना पड़ा।

रामनगर के सबुनी माई स्थान धर्मशाला में आयोजित जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष के चुनाव के दौरान सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए निर्वाची पदाधिकारी ने चुनाव प्रक्रिया को स्थगित कर दिया।

जेडीयू संगठनात्मक चुनाव को लेकर रामनगर में भूपेंद्र पति तिवारी को निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया था। उन्होंने बताया कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत नामांकन लिया गया। इसमें निवर्तमान प्रखंड अध्यक्ष संजय मिश्रा के अलावा प्रेमचंद्र सिंह, चुन्नू गिरी, संजय राय, वीरु पटेल, विश्वनाथ पटेल समेत 16 लोगों ने पर्चा दाखिल किया।

नामांकन के बाद आपस में समन्वय बना कर एक नाम पर सहमति बनाने का प्रयास किया गया। मगर काफी कोशिश के बावजूद इसमें सफलता नहीं मिल पाई। इसको देखते हुए चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई। मगर चार नेताओं ने ही अपना नाम वापस लिया। लगभग एक दर्जन लोग मैदान में डटे रहे। इसके बाद वहां मौजूद कार्यकर्ता अपने-अपने प्रत्याशी के समर्थन में उग्र हो गए। स्थिति मारपीट तक पहुंच गई।

बताया जा रहा है कि जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष चुनाव के दौरान रामनगर में हालात इतने बिगड़ गए कि मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। चुनाव पदाधिकारी ने कहा कि आरोप-प्रत्यारोप और संभावित मारपीट की आशंका को देखते हुए चुनाव को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का निर्णय लिया गया। इसकी सूचना प्रदेश कार्यालय को दे दी गई है।