जेडीयू का प्रखंड अध्यक्ष बनने को 16 नेता मैदान में आए, मारपीट की नौबत आई तो चुनाव ही स्थगित

Feb 23, 2026 05:41 pm IST
जनता दल यूनाइटेड (JDU) में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। रामनगर में जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष पद पर 16 नेताओं ने नामांकन कर दिया। उनके समर्थकों में मारपीट की नौबत आई तो चुनाव ही स्थगित करना पड़ा। 

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। कई प्रखंडों में अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चयन किया जा रहा है। हालांकि, कुछ प्रखंडों में एक ही पद पर आवेदन ज्यादा होने की वजह से चुनाव स्थगित करने पड़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सोमवार को पश्चिम चंपारण जिले से आया। यहां रामनगर में जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष पद के लिए 16 लोगों ने आवेदन कर दिया। इसे लेकर भारी हंगामा मच गया। जब कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की नौबत आई तो चुनाव को स्थगित करना पड़ा।

रामनगर के सबुनी माई स्थान धर्मशाला में आयोजित जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष के चुनाव के दौरान सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए निर्वाची पदाधिकारी ने चुनाव प्रक्रिया को स्थगित कर दिया।

जेडीयू संगठनात्मक चुनाव को लेकर रामनगर में भूपेंद्र पति तिवारी को निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया था। उन्होंने बताया कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत नामांकन लिया गया। इसमें निवर्तमान प्रखंड अध्यक्ष संजय मिश्रा के अलावा प्रेमचंद्र सिंह, चुन्नू गिरी, संजय राय, वीरु पटेल, विश्वनाथ पटेल समेत 16 लोगों ने पर्चा दाखिल किया।

नामांकन के बाद आपस में समन्वय बना कर एक नाम पर सहमति बनाने का प्रयास किया गया। मगर काफी कोशिश के बावजूद इसमें सफलता नहीं मिल पाई। इसको देखते हुए चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई। मगर चार नेताओं ने ही अपना नाम वापस लिया। लगभग एक दर्जन लोग मैदान में डटे रहे। इसके बाद वहां मौजूद कार्यकर्ता अपने-अपने प्रत्याशी के समर्थन में उग्र हो गए। स्थिति मारपीट तक पहुंच गई।

बताया जा रहा है कि जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष चुनाव के दौरान रामनगर में हालात इतने बिगड़ गए कि मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। चुनाव पदाधिकारी ने कहा कि आरोप-प्रत्यारोप और संभावित मारपीट की आशंका को देखते हुए चुनाव को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का निर्णय लिया गया। इसकी सूचना प्रदेश कार्यालय को दे दी गई है।

बेतिया ग्रामीण से अशोक तो नगर से भगत बने निर्विरोध अध्यक्ष

वहीं, जिले के बेतिया नगर और ग्रामीण क्षेत्र में जेडीयू का संगठनात्मक चुनाव सोमवार को शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। बेतिया ग्रामीण से चौथी बार अशोक कुमार पटेल निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। वहीं बेतिया शहरी से सहदेव पटेल उर्फ भगत पटेल अध्यक्ष बने। चुनाव पर्यवेक्षक देवनारायण राम, निर्वाची पदाधिकारी विजय कुमार ने बताया कि निर्धारित समय सीमा के अंदर अध्यक्ष पद के लिए एक ही नामांकन किया गया था। इस तरह बेतिया ग्रामीण और बेतिया शहरी क्षेत्र में अध्यक्ष पद का चुनाव निर्विरोध हुआ है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

