Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

विकास वैभव मगध के नए आईजी, क्षत्रनील का पटना ट्रांसफर; बिहार में 16 IPS का तबादला

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
share

सम्राट कैबिनेट के विस्तार के बाद बिहार सरकार ने 16 सीनियर आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। मगध क्षेत्र में विकास वैभव को नया आईजी नियुक्त किया गया है। ईओयू, ट्रैफिक और बी-सैप के एडीजी भी बदले गए हैं। 

विकास वैभव मगध के नए आईजी, क्षत्रनील का पटना ट्रांसफर; बिहार में 16 IPS का तबादला

Bihar IPS Transfer: बिहार में नई सरकार के गठन और सम्राट चौधरी कैबिनेट का विस्तार होने के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का फेरबदल शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने रविवार को 16 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया। एडीजी डॉ परेश सक्सेना को डीजी असैनिक सुरक्षा आयुक्त और एडीजी डॉ निर्मल आजाद को डीजी प्रशिक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मगध क्षेत्र (गयाजी) के आईजी क्षत्रनील सिंह का पटना ट्रांसफर कर दिया गया है, वह गृह विभाग में विशेष सचिव लगाए गए हैं। उनकी जगह आईपीएस विकास वैभव को मगध का नया आईजी नियुक्त किया गया है।

इसके साथ ही, एडीजी ट्रैफिक सुधांशु कुमार को एडीजी विधि व्यवस्था की जिम्मेदारी भी मिली है। उनके पास ट्रैफिक का अतिरिक्त प्रभार रहेगा। डॉ अमित कुमार जैन को एडीजी ईओयू (आर्थिक अपराध इकाई) बनाया गया है। ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान को एडीजी बी-सैप लगा दिया गया है।

आईपीएस डॉ कमल किशोर सिंह को एडीजी रेलवे नियुक्त किया गया है, पहले उनके पास इसका अतिरिक्त प्रभार था। अजिताभ कुमार को एडीजी एससीआरबी एवं आधुनिकीकरण, संजय सिंह को एडीजी बजट अपील एवं कल्याण के साथ एडीजी सुरक्षा पद पर तैनात किया गया है।

ये भी पढ़ें:सम्राट सरकार ने 12 सीनियर IAS का ट्रांसफर किया, कई विभागों के सचिव बदले

आईपीएस अमित लोढ़ा को एडीजी तकनीकी सेवाएं एवं संचार नियुक्त किया गया है। वहीं, अमृत राज को एडीजी साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई लगाया गया है। गृह विभाग की विशेष सचिव केएस अनुपम का ट्रांसफर कर एडीजी सीआईडी कमजोर वर्ग बना दिया गया है। पी कन्नन को आईजी प्रोविजनिंग, रंजीत कुमार मिश्रा को आईजी सीआईडी और संजय कुमार को आईजी विशेष शाखा की नई जिम्मेदारी दी गई है।

बेतिया एसडीपीओ का भी तबादला

गृह विभाग ने आईपीएस के साथ बिहार पुलिस सेवा (BPS) के एक पदाधिकारी का भी तबादला किया है। बेतिया सदर के एसडीपीओ-वन विवेक दीप का ट्रांसफर कर उन्हें विशेष सुरक्षा दल के डीएसपी की जिम्मेदारी मिली है।

आईपीएस अधिकारियों की की ट्रांसफर लिस्ट यहां देखें-

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

और पढ़ें
IPS Transfer IPS Bihar Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।