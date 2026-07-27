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बिहारी युवाओं को हुनरमंद बनाएंगे सम्राट सरकार के 16 विभाग, 5 साल में 50 लाख का टारगेट

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार सरकार के 16 सरकारी विभाग अलग-अलग ट्रेड में युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे। इसमें सरकार नामी-गिरामी कंपनियों का भी साथ लेगी।

बिहारी युवाओं को हुनरमंद बनाएंगे सम्राट सरकार के 16 विभाग
बिहारी युवाओं को हुनरमंद बनाएंगे सम्राट सरकार के 16 विभाग

बिहार सरकार के युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग ने पांच साल में 50 लाख युवाओं का कौशल विकास कर उन्हें हुनरमंद बनाने का रोडमैप तैयार कर लिया है। इसके लिए 16 सरकारी विभाग अलग-अलग ट्रेड में युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे। इसमें सरकार नामी-गिरामी कंपनियों का भी साथ लेगी। मुख्य जोर उद्योगों और बाजार की जरूरतों के अनुसार रोजगार के लिए युवाओं को तैयार करने पर होगा। स्किल प्राप्त होने पर ये युवा अपनी पसंद से नौकरी या स्वरोजगार का विकल्प चुन सकते हैं।

विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हाल ही में बिहार कौशल विकास मिशन के शासी पर्षद की 21वीं बैठक में इसका खाका तैयार किया गया है। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग ने वर्षवार लक्ष्य तय किया है। इसी के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षित किया जायेगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष ( 2026-27) में चार लाख 65 हजार 740 युवाओं का कौशल विकास होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कहना है कि राज्य के अंदर युवाओं को रोजी देने के लिए सरकार स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम चला रही है।

योजनावार होगा युवाओं का प्रशिक्षण

युवाओं का कौशल विकास केंद्र व राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत होगा। लक्ष्य में से आधे युवाओं को पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत प्रशिक्षत किया जाएगा। इस योजना में 25 लाख युवाओं को हुनरमंद बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। वहीं टाटा टेक सीओआई के माध्यम से 81 हजार 520 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इन प्रतिष्ठानों में ट्रेंड युवाओं का वहीं चयन भी हो सकता है।

इसी तरह पीएम सेतु योजना में 37 हजार 200, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में 21 हजार 500, ग्रीन इकोनॉमी में 5400, सर्कुलर इकोनॉमी में सात हजार युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। कुशल युवा कार्यक्रम तकनीक के तहत 18 लाख 37 हजार युवाओं को प्रशिक्षित करने की योजना है। वहीं डोमेन स्किलिंग में एक लाख 22 हजार, बीएस और सीएफए के तहत 36 हजार, भर्ती प्रशिक्षण तैनाती योजना में 70 हजार युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।

वार्षिक लक्ष्य

2026-27 : 04. 65 लाख

2027-28 : 11.27 लाख

2028-29 : 11.27 लाख

2029-30 : 11.33 लाख

2030-31 : 11.45 लाख

सम्राट चौधरी की सरकार अगले पांच सालों में एक करोड़ युवाओं को काम देने के संकल्प पर काम कर रही है। नौकरियों की संख्या सीमित होने के कारण युवाओं को हुनरमंद बनाया जा रहा है ताकि वे अपने स्तर से रोजगार करें और अन्य लोगों को भी काम दें। स्किल हासिल कर चुके युवा विभिन्न कंपनियों में नौकरी भी कर सकते हैं।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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