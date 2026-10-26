15 साल की लड़की की बेरहमी से हत्या; मुंह में ठूंस दिया कपड़ा, फिर दुपट्टे से गला घोंटकर ली जान

हत्यारों ने बच्ची का गला उसी के दुपट्टे से घोंट दिया। इसके पहले उसकी आवाज दबाने के लिए उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया।

नरहट(नवादा), एक संवाददाता। बिहार के नवादा में एक 15 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गयी जिले के नरहट थाना क्षेत्र के अबगिल गांव स्थित हनुमान मंदिर से कुछ दूरी पर बधार में पुलिस ने शव बरामद किया तो सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान अबगिल गांव निवासी सुनील यादव की पुत्री नीतू कुमारी के रूप में की गई है। दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या की गई थी। मुंह में भी कपड़ा ठूंसा हुआ था। घटना की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। इस बीच पुलिस ने तीन लोगों को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। घटना से मृतका के परिवार में मातम छा गया है।

बताया जाता है कि नीतू रविवार की शाम घर से शौच के लिए बाहर गई थी। काफी समय बाद भी वह नहीं लौटी, तब परिजनों को चिंता हुई। काफी तलाशने के बाद उसका शव गांव के हनुमान मंदिर से कुछ दूरी पर बधार में मृत अवस्था में बरामद हुआ। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि अपराधियों ने मृतका के ही दुपट्टे से उसका गला घोंटकर बेरहमी से हत्या कर दी है।

तीन संदिग्ध हिरासत में हत्यारों ने नीतू की आवाज दबाने के लिए उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था। बधार में शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। इधर, हत्या की सूचना मिलते ही नरहट थानाध्यक्ष गौतम कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। थानाध्यक्ष ने मृतका के परिजनों और ग्रामीणों से जानकारी हासिल की। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस तीन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।