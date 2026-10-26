15 साल की लड़की की बेरहमी से हत्या; मुंह में ठूंस दिया कपड़ा, फिर दुपट्टे से गला घोंटकर ली जान
हत्यारों ने बच्ची का गला उसी के दुपट्टे से घोंट दिया। इसके पहले उसकी आवाज दबाने के लिए उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया।
नरहट(नवादा), एक संवाददाता। बिहार के नवादा में एक 15 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गयी जिले के नरहट थाना क्षेत्र के अबगिल गांव स्थित हनुमान मंदिर से कुछ दूरी पर बधार में पुलिस ने शव बरामद किया तो सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान अबगिल गांव निवासी सुनील यादव की पुत्री नीतू कुमारी के रूप में की गई है। दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या की गई थी। मुंह में भी कपड़ा ठूंसा हुआ था। घटना की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। इस बीच पुलिस ने तीन लोगों को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। घटना से मृतका के परिवार में मातम छा गया है।
बताया जाता है कि नीतू रविवार की शाम घर से शौच के लिए बाहर गई थी। काफी समय बाद भी वह नहीं लौटी, तब परिजनों को चिंता हुई। काफी तलाशने के बाद उसका शव गांव के हनुमान मंदिर से कुछ दूरी पर बधार में मृत अवस्था में बरामद हुआ। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि अपराधियों ने मृतका के ही दुपट्टे से उसका गला घोंटकर बेरहमी से हत्या कर दी है।
तीन संदिग्ध हिरासत में
हत्यारों ने नीतू की आवाज दबाने के लिए उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था। बधार में शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। इधर, हत्या की सूचना मिलते ही नरहट थानाध्यक्ष गौतम कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। थानाध्यक्ष ने मृतका के परिजनों और ग्रामीणों से जानकारी हासिल की। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस तीन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
फॉरेंसिंक टीम ने घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य
वारदात की जानकारी होने पर फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किये। थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस हर एंगल से मामले की गहराई से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के स्पष्ट कारणों और अन्य बिंदुओं का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल, इस जघन्य हत्याकांड के बाद से अबगिल गांव और आसपास के क्षेत्रों में शोक और दहशत का माहौल है। पुलिस ने आश्वसन दिया है कि जल्द की हत्याकांड का रहस्य सुलझा लिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें