Hindi NewsBihar News15-year disabled girl raped in Muzaffarpur Bihar accused arrested after beaten
दरिंदे ने दिव्यांग को भी नहीं छोड़ा, 15 साल की लड़की के मुंह में कपड़ा बांधकर रेप; कुटाई के बाद गिरफ्तार

संक्षेप:

किशोरी घर पर अकेली थी। इसी बीच आरोपित युवक घर में घुस गया। किशोरी के मुंह पर कपड़ा बांधकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह पहुंची।

Dec 08, 2025 09:23 am ISTSudhir Kumar मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि
Rape with Disable: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक दरिंदे ने मानतवता को शर्मसार कर दिया। सदर थाना क्षेत्र के कच्ची-पक्की इलाके में रविवार सुबह पड़ोस के युवक ने 15 वर्षीया मानसिक रूप से दिव्यांग किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के शोर मचाने पर पहुंची उसकी मां ने स्थानीय लोगों की मदद से आरोपित को पकड़ लिया। आरोपित की पिटाई के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस के हवाले कर दिया। मामले को लेकर पीड़िता के परिजन ने सदर थाना में आवेदन दिया है। पुलिस छानबीन कर रही है।

बच्ची की मां ने पुलिस को बताया कि वह शौच के लिए बाहर गई थी। किशोरी घर पर अकेली थी। इसी बीच आरोपित युवक घर में घुस गया। किशोरी के मुंह पर कपड़ा बांधकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह पहुंची तो आरोपित ने धक्का देकर भागने की कोशिश की। लेकिन तबक आसपास के लोग जुट गए थे। स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। जमकर पिटाई करने के बाद उसे पुलिस को सौंप दिया गया।

स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि पीड़िता मानसिक रूप से दिव्यांग है। उसके पिता नहीं हैं। उसकी मां ही मजदूरी कर परिवार का गुजारा करती है। परिवार में पीड़िता के अलावा दो छोटे बच्चे और हैं। किशोरी के परिजन और ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि आरोपित दबंग है। पकड़े जाने के बाद उसने जान मारने की धमकी भी दी है। इससे परिजनों में भय का माहौल बना हुआ है।

इस संबंध में सदर थाने के अपर थानेदार राजीव कुमार ने बताया कि दुष्कर्म के आरोपित युवक को हिरासत में लिया गया है। उससे थाना पर रखकर पूछताछ की जा रही है। पीड़ित किशोरी से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।सदर थाना पुलिस ने कहा है कि पीड़ित परिवार को पुलिस सुरक्षा देगी। बच्ची का मेडिकल और बयान दर्ज कराया जाएगा।

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
