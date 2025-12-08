दरिंदे ने दिव्यांग को भी नहीं छोड़ा, 15 साल की लड़की के मुंह में कपड़ा बांधकर रेप; कुटाई के बाद गिरफ्तार

संक्षेप: किशोरी घर पर अकेली थी। इसी बीच आरोपित युवक घर में घुस गया। किशोरी के मुंह पर कपड़ा बांधकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह पहुंची।

Rape with Disable: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक दरिंदे ने मानतवता को शर्मसार कर दिया। सदर थाना क्षेत्र के कच्ची-पक्की इलाके में रविवार सुबह पड़ोस के युवक ने 15 वर्षीया मानसिक रूप से दिव्यांग किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के शोर मचाने पर पहुंची उसकी मां ने स्थानीय लोगों की मदद से आरोपित को पकड़ लिया। आरोपित की पिटाई के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस के हवाले कर दिया। मामले को लेकर पीड़िता के परिजन ने सदर थाना में आवेदन दिया है। पुलिस छानबीन कर रही है।

बच्ची की मां ने पुलिस को बताया कि वह शौच के लिए बाहर गई थी। किशोरी घर पर अकेली थी। इसी बीच आरोपित युवक घर में घुस गया। किशोरी के मुंह पर कपड़ा बांधकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह पहुंची तो आरोपित ने धक्का देकर भागने की कोशिश की। लेकिन तबक आसपास के लोग जुट गए थे। स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। जमकर पिटाई करने के बाद उसे पुलिस को सौंप दिया गया।

स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि पीड़िता मानसिक रूप से दिव्यांग है। उसके पिता नहीं हैं। उसकी मां ही मजदूरी कर परिवार का गुजारा करती है। परिवार में पीड़िता के अलावा दो छोटे बच्चे और हैं। किशोरी के परिजन और ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि आरोपित दबंग है। पकड़े जाने के बाद उसने जान मारने की धमकी भी दी है। इससे परिजनों में भय का माहौल बना हुआ है।